Міненерго продовжує наполягати, що аварія на АЕС - фейк російської пропаганди
Міністерство енергетики України вчергове спростувало інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши її російською пропагандою.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
На думку відомства, цей фейк був запущений у відповідь на спроби Росії "приховати аварію на власній Ростовській АЕС".
Міненерго вчергове підкреслює, що жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося у повідомленнях, на Південноукраїнській АЕС не було.
Відомство звернулося до Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України з проханням вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які "поширюють російську пропаганду та дестабілізують ситуацію в Україні".
Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.
Згодом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС - не правда і російський наратив.
"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", - заявив він.
"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться", - продовжив Галущенко.
Після цього, народний депутат Ярослав Железняк звернувся із запитом про ситуацію на ПАЕС до "Укренерго" і отримав повністю протилежну відповідь.
Економічна правда.