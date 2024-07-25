Підтоплення тунелів: начальника київського метро відправили під домашній арешт

Віктор Вигівський kyivcity.gov.ua

Виконувачу обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Наразі цю посаду обіймає Віктор Вигівський.

"За клопотанням прокурорів в межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Лібідська" судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головного інженера КП "Київський метрополітен", який підозрює у службовій недбалості наслідків", - йдеться в повідомленні

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Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу – до 23.09.2024.

Іншому підозрюваному – начальнику служби колії, тунельних споруд та будівель КП "Київський метрополітен" запобіжний захід Подільський районний суд Києва обиратиме сьогодні о 14 год.30 хв.

Головного інженера КП "Київський метрополітен", який зараз виконує обов'язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов'язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями " Деміївська" та "Лібідська".

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Нагадаємо:

Київська міська прокуратура заявила, що за результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблено висновки, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, що спричинили розгерметизацію даного тунелю, не встановлено", - зазначається в повідомленні.

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Економічна правда