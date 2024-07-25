Нацбанк залишив без змін облікову ставку

Правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Про це йдеться у пресрелізі НБУ.

"Ураховуючи необхідність забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті, Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри поступове зниження ставок за гривневими депозитами та ОВДП, їхня дохідність наразі забезпечує захист гривневих заощаджень населення від інфляції. Ставки за цими інструментами перевищують прогнозований НБУ рівень інфляції і рівень інфляційних очікувань домогосподарств.

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"Водночас у червні зростання обсягів строкових гривневих депозитів населення призупинилося. Ураховуючи, що подальше пришвидшення інфляції може призвести до погіршення очікувань та зниження реальної дохідності гривневих інструментів, доцільним є збереження облікової ставки на рівні 13%", - продовжили у пресслужбі.

При цьому, базовий сценарій прогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише на початку 2025 року.

Якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною більших обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидшого відновлення циклу зниження облікової ставки.

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Водночас у разі суттєвого зростання цінового тиску та появи ризиків розбалансування очікувань НБУ буде готовий посилити монетарну політику.

Економічна правда.