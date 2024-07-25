Міністр енергетики збрехав про відсутність аварії на Південноукраїнський АЕС - нардеп

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що міністр енергетики Герман Галущенко збрехав, коли заявляв, що аварії на Південноукраїнській АЕС - російський фейк.

Такий висновок нардеп зробив з посиланням на відповідь на його запит від НЕК "Укренерго".

За його словами, він отримав відповідь, яка прямо протилежна до того, що заявляв міністр.

Так, 15 липня 2024 року на Південноукраїнській атомній електростанції відбулася позаштатна подія в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на ВРП 330 (Ввідно-розподільний пристрій).

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В результаті відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з наступним руйнуванням та загоранням.

Як наслідок в південно-східних регіонів були введені графіки аварійних відключень, а в центральних регіонах, в тому числі і в місті Києві суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі.

"Тут, всі хто був в Києві в ці дні, можете памʼятати що дуже на довго відключали світло навіть в ночі. Ну і постає логічне запитання, чому Галущенко публічно про це збрехав і заперечував", - підсумував нардеп.

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Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.

Згодом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС - не правда і російський наратив.

"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", - заявив він.

"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться", - продовжив Галущенко.

Відповідь НЕК "Укренерго" на запит народного депутата Ярослава Железняка Ярослав Железняк

Відповідь НЕК "Укренерго" на запит народного депутата Ярослава Железняка Ярослав Железняк

Економічна правда.