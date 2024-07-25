Зміни в податках дискримінують чесних платників – Американська торговельна палата

Новий проєкт Закону щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку.

Про це повідомляє пресслужба Американської торговельної палати В Україні.

Палата закликає Парламент та Уряд забезпечити рівні умови для ведення бізнесу в Україні та захистити базовий принцип – перед тим, як стягувати більші податки з чесних платників податків, необхідно докласти зусиль, щоб всі фізичні та юридичні особи сплачували законну частку податків.

"На жаль, нещодавно запропоновані зміни податкової політики (проєкт Закону №11416) не відповідають цим принципам і натомість призведуть до подальшої дискримінації прозорого бізнесу, посилять спотворення конкуренції між платниками податків та податковими ухилянтами, підірвуть довіру та сприятимуть збільшенню тіньової економіки", – йдеться в повідомленні.

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За оцінками палати, втрати від нелегальних ринків підакцизних товарів лише за останній рік перевищують 1 млрд дол.

Наприклад, частка тіньового ринку лише айфонів становить 71%, що призводить до втрат держбюджету на суму близько 135 млн дол, а втрати від ухилення від сплати податків провайдерами фіксованого інтернету наближаються до 100 млн дол щорічно. У готельно-ресторанному секторі лише 5 компаній сплачують 31% усіх податків, тоді як в Україні працює понад 40 000 ресторанів.

Найбільше занепокоєння у запропонованих податкових змінах викликає податок на прибуток у розмірі 1%, який буде застосовуватися до доходів підприємств. Це небезпечний прецедент, такий податок не повинен бути запроваджений, оскільки він є абсолютно новим податком з продажу поряд з наявним режимом оподаткування ПДВ.

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"Наскільки нам відомо, жодна країна світу не має податку з продажу та ПДВ одночасно, як це пропонується в Україні", – зазначається у зверненні палати.

Крім того, представники палати виступають проти дискримінації законних платників податків через запровадження нових податків, таких як запропонований акцизний податок в євро на підсолоджені газовані води, який націлений в першу чергу на американські та міжнародні компанії.

Водночас Американська торговельна палата розуміє необхідність поширення військового збору на всі категорії приватних підприємців, а також юридичних осіб, щоб забезпечити внесок усіх платників податків у фінансування боротьби.

"Однак різке одноразове підвищення військового збору до 5% може призвести до зниження реальної заробітної плати та підвищення привабливості неофіційного працевлаштування, тому ми закликаємо до більш поступового підходу до збільшення цього відсотка", – додають в повідомленні.

Натомість такі ініціативи, як скасування ліміту в 150 євро на транскордонну електронну комерцію, що робить усі такі посилки об’єктом оподаткування ПДВ, є кроком у правильному напрямку, оскільки це відповідає європейській та міжнародній практиці та суттєво збільшить надходження податків до бюджету.

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