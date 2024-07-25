Центр Разумкова: третині українців вистачає грошей тільки на їжу і складно купувати одяг
Третині (32%) сімей України грошей вистачає лише на їжу – купувати одяг складно.
Про це повідомляє видання zn.ua з посиланням на дані Центра Разумкова.
Разом з цим, майже половині (48%) сімей українців грошей вистачає на їжу та одяг, на дорогі покупки (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати.
Ще 9% сімей українців не вистачає грошей навіть на їжу. Тільки 7,4% опитаних вистачає на все, вони заощаджують лише для дуже дорогих покупок (наприклад, автомобіля).
Трохи більше ніж 1% сімей українців можуть дозволити собі будь-які покупки.
Соціологи також запитували про середньомісячний дохід сім'ї (мається на увазі саме сукупний дохід):
- 29,5% опитаних відповіли, що їхній дохід становить до 8 тисяч гривень,
- 36,3% – від 8 до 18 тисяч,
- 16% – від 18 до 30 тисяч,
- 5,4% – більше 30 тисяч гривень.
Проте варто зауважити, що левова частка (67,2%) тих, хто живе на суму до 8 тисяч грн, — незайняті або за віком, або за станом здоров'я, пише видання.
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Економічна правда.