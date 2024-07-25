Зеленський доручив Шмигалю розглянути петицію про заборону підвищення цін на світло

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністра України Денису Шмигалю розглянути петицію про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни.

Про це йдеться у відповіді президента України на відповідну петицію.

"З огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію (про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни - ЕП)", - йдеться у відповіді президента на петицію.

Зеленський зазначив, що саме Уряд України забезпечує проведення державної цінової політики та соціальний захист громадян, здійснює державне регулювання ціноутворення та управління об’єктами державної власності.

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Також, Кабінетом Міністрів України реалізується програма житлових субсидій для допомоги соціально вразливим категоріям населення щодо оплати житлово-комунальних послуг.

Економічна правда.