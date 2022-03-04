Россия без Windows, Google, Facebook и пенсий: итоги войны на экономическом фронте 4 марта

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Российская война против Украины продолжается с новой силой. Оккупанты уже начали прибегать к ядерному террору, обстреляв Запорожскую АЭС перед ее захватом. Это спровоцировало самый большой скачок цен на сырьевые товары, который видел мир с 1974 года.

Уже сейчас становится понятно, что эта война оставит свой след во всей мировой экономике, а не только экономике Украины, ВВП которой упал вдвое. Серьезно пострадает и экономика страны-агрессора: как благодаря западным санкциям, так и сознательному выбору иностранных компаний оборвать все свои связи с государством-террористом.

Каких достижений удалось достичь на экономическом фронте 4 марта?

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Возможно, санкции против финансового сектора России оказались не столь разгромными, как многие ожидали. От системы SWIFT отключили только ряд банков, а не всю банковскую систему, а блокировка резервов российского центробанка все равно оставила в его распоряжении около трети активов.

Однако за финансовыми санкциями на горизонте начинают появляться энергетические. США уже не исключают введение эмбарго на торговлю российской нефтью, а Международное энергетическое агентство призывает европейские страны раз и навсегда отказаться от российского газа.

Пока на одних разговорах о вероятном эмбарго нефть в мире может подорожать до 200 долларов за баррель, предсказывают аналитики. Тем не менее, мир готов идти на такие потери, ведь мировая экономика уже теряет от российской агрессии против Украины.Так, после обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС цены на сырье подскочили больше всего с 1974 года. Больше сейчас дорожает агропродукция — ключевой компонент украинского экспорта. Без украинской аграрки, которая кормит более 100 млн человек за пределами Украины, во многих далёких от войны странах граждане могут начать голодать или недоедать.

Понимая последствия войны для мировой экономики, западные государства и компании одна за другой вводят новые санкции против страны агрессора и разрывают с ней свои экономические связи.

Российская изоляция

4 марта было богато заявлениями крупных компаний в поддержку Украины. В частности, из страны-агрессора решили уйти такие известные бренды, как Французский дом моды Hermes, Swarovski, Airbnb, IT-компания Netscout, гастрономический гид Michelin, EPAM, производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc, а датская пивоваренная компания Carlsberg заявила, что прекратит новые инвестиции в РФ и приостановит экспорт пива и других напитков в страну из-за вторжения в Украину.

Намного более болезненным для российской экономики стали решения ведущих компаний-производителей микрочипов. В частности, компания Intel приостановила поставки всех своих чипов и другой компьютерной продукции в Россию. К ней присоединилась и AMD.

Еще один серьезный удар по российской экономике нанесла Microsoft.

"Как остальной мир, мы чувствуем ужас, злобу и печаль из-за известий о войне в Украине и осуждаем это неоправданное, незаконное и беспричинное вторжение, совершенное Россией", — сообщили в компании. Там решили остановить все продажи всех своих продуктов российским пользователям.С такими санкциями экономика РФ уже вскоре рискует возвратиться в каменный век. Заменить микросхемы на Intel или AMD своим отечественным аналогом россияне тоже не смогут: эти аналоги должны были производиться на заводе тайваньской компании TCMS, также отказавшейся от сотрудничества с Россией.

Заменить программные продукты Microsoft в скором времени не удастся вообще. Да куда устанавливать операционную систему, если ни чипов, ни компьютеров в РФ может не остаться.

В ответ на эти ограничения со стороны западных компаний Россия решила ввести контрсанкции и запретила своим гражданам Facebook.

Прервать экономические связи со страной-агрессором решила и Alphabet. Компания прекратила продажи продукции и рекламы. Полностью заблокировала своих пользователей в России и Белорусси и украинская компания Grammarly.

Собственные ИТ-компании РФ находятся на грани дефолта и не стесняются об этом открыто сообщать. В частности, российский Яндекс разослал такое предупреждение своим инвесторам. Накануне компания была отрезана от западных фондовых рынков.

Западные инвесторы стараются как можно быстрее выйти из России. Крупнейшие инвестиционные фонды отказываются от инвестиций в страну-агресора.

На киберполе боя также идет война. К ней уже присоединились крупнейшие VPN-сервисы: KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe сообщили, что фильтруют трафик и блокируют пропагандистские сайты РФ. Похоже, что Россия уже ощущает последствия санкций. На "латание" дыр в российском бюджете и поддержку российских компаний решили направить пенсионные накопления российских граждан. В то же время, в российском центробанке решили снизить комиссию на покупку валюты из-за брокеров: с 30% до 12%, хоть немного смягчив последствия санкций против своего народа.



Но и новые санкции уже на подходе. В частности, традиционно нейтральная Швейцария официально присоединилась к санкциям Европы и США. Страна ограничила экспорт в Россию товаров двойного назначения, некоторых товаров нефтяного сектора, экспорт некоторых технологий. Также страна присоединилась к финансовым санкциям.



Следствием последующих санкций за нарушение РФ международного права и территориальной целостности Украины может стать падение экономики страны-агрессора даже больше, чем во время дефолта в 1998 году. Еще одни возможные санкции предлагают в Нацбанке. В частности, там предлагают отключить Россию от крупнейших платформ для торговли ценными бумагами Bloomberg, Refinitiv и LSEG business (ранее Reuters).



В то же время, ЕС хочет отрезать России доступ к резервам МВФ. В Евросоюзе размышляют над разными вариантами ограничения прав РФ в Фонде: от полного исключения до блокирования доступа к СДР, а также ограничения права голоса.