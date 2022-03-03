Радио вместо Spotify, рынки вместо H&M, и плюс 30% за доллар: итоги экономического фронта 3 марта

На фото грузовик IKEA везет товар в российские магазины, но теперь русским везти ничего не будут getty images

Россияне массово вышли на демонстрации в магазины IKEA и банкоматы. Западный бизнес продолжает массовый бойкот российского рынка. Те же компании, которые этого не сделали понесут потери.

Война и санкции особенно больно ударят по платежеспособности простых россиян: инфляция съест их доходы и сбережения рубля, а за покупку валюты нужно будет заплатить крупную комиссию.

Как над Россией закрывается новый железный занавес и как мир готовится сражаться против России на энергетическом фронте?

В предыдущих сериях:

Российские активы начали массово дешеветь на западных фондовых рынках. Акции таких гигантов как Сбербанк и Газпром опустились до 1-3 центов, а их капитализация упала до нескольких сотен миллионов долларов.

Энергоимпортеры начали массово отказываться от российской нефти, а танкеры с российским СПГ боятся заходить в британские порты.

Большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции.

Новости изоляции 3 марта

Международные компании спровоцировали россиян на массовые демонстрации. Тысячи жителей страны-агрессора выискивались в очереди в кассы IKEA, которая 3 марта работала в РФ свой последний день. Шведская компания, кроме закрытия для себя российского рынка, еще и пожертвовала 20 млн. евро в поддержку Украины.

Еще один шведский бизнес, решивший выйти из России — H&M. Компания приостановила продажи по всей территории РФ.

Список компаний, решивших прекратить бизнес с Россией расширяется каждый день. К нему уже присоединились Jysk, Spotify и даже Lego. Даже русские компании прекращают работу с русским рынком. Пока временно. Заводы в Тольятти и Ижевске не будут работать 5 марта и с 9 по 11 марта.

Те западные компании, которые еще не проявили своей позиции по войне в Украине, понесут потери. Капитализация европейского бизнеса, связанного с РФ, сократилась на 100 млрд долларов с начала обострения.

В то же время, в Украине российские компании решили национализировать. 3 марта Верховная Рада приняла закон.

Между тем Япония вводит новый пакет санкций против РФ, предусматривающий замораживание активов еще 4 российских банков: ВТБ, Банк Открытия, Совкомбанк и Новикомбанк.

Новые санкции против россиян ввели и власти россии. Теперь россиянам, желающим приобрести валюту через брокеров, придется заплатить комиссию в размере 30%.

Новые потери страна-агрессор понесла и на энергетическом фронте. В частности, президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение эмбарго в торговлю российской нефтью.

В то же время, Международное энергетическое агентство призвало европейские страны как можно быстрее отказаться от российского газа. В частности, в 2022 году заканчиваются контракты с "Газпромом" у ряда стран Европы, покупающих более 15 млрд кубометров российского газа — около 12% всех российских поставок в Европу.

ЕС может увеличить импорт газа из других источников. В частности, пишет МЭА, благодаря газу из Норвегии и Азербайджана, а также сжиженному природному газу из таких стран, как Катар, на 30 миллиардов кубометров в течение следующего года.

На фоне отговорок от российских энергоресурсов, а также санкций против крупнейших российских финансовых учреждений зарождаются опасения по поводу платежеспособности российского правительства.

В марте он должен заплатить 700 млн долларов иностранным кредиторам. Инвесторы опасаются, что могут не получить эти выплаты как из-за блокирования части российских резервов, так и из-за контрмер России, которые запрещают выведение капитала из страны.

Это не обошло вниманием и международные кредитные агентства – Fitch Ratings снизило рейтинг РФ до В, ведь уверенность в том, что страна выплатит свои обязательства, становится все меньше, а санкции – более тяжелыми.

Российская война может очень больно стоить по всему миру. В частности, сотням миллионов людей за рубежом, которые возлагаются на поставки украинской и российской агропродукции. Аналитики опасаются, что российское вторжение в Украину может привести к худшему шоку на рынке зерна за всю историю.