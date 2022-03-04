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Hermes и Swarovski уходят из России

Пятница, 4 марта 2022, 11:15

Французский дом моды Hermes прекращает продажи на территории России, его московские бутики закроются в ближайшие дни.

Об этом пишет "Новая газета".

Hermes известен своими предметами роскоши, он производит шарфы, галстуки, мужскую и женскую одежду, парфюмерию, часы, канцелярские товары, обувь, перчатки, декоративное искусство, посуду и ювелирные изделия. Продукция Hermès почти полностью производится во Франции вручную.

Также о прекращении своих продаж на территории РФ объявила австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве россыпных кристаллов, украшений, кристаллических фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней.

На сайте бренда для российской аудитории опубликовано следующее сообщение: "В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона".

Ранее свою деятельность в России приостановили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие иностранные компании.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

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Экономическая правда

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