Движение к 1917 году и "девизнефикация" россии: итоги на экономическом фронте 10 марта

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Агрессивные действия России против Украины и других стран-соседей не остаются безнаказанными. Правительства западных стран вводят против страны-агрессора пакеты жестких санкций, а ответственные западные компании принимают решение бойкотировать оккупанта. Как следствие, российская экономика слабеет, россияне обнищают и теряют рабочие места.

Серьезные последствия санкций и солидарных действий Запада против агрессора россияне испытывают уже сейчас. И со временем, когда граждане страны-бензоколонки проедят свои сбережения, ответственность за агрессию против Украины будет ощущаться ими с еще большей силой.

Российский режим пока еще не понял глубины той ямы, которую вырыл себе и экономике целой страны. Его реакция на экономическую изоляцию – еще большая экономическая изоляция, на трудности с валютными расчетами – введение еще больших ограничений на эти расчеты.

Неудивительно, что некоторые богатые россияне уже не скрывают своей обеспокоенности и раздражения курсом, который для России избрал ее диктатор.

Олигархи против

На бойкот российских компаний в российских властях решили ответить уже испытанным историей и войной на Донбассе способом национализацией. В госдуме россии предложили национализировать активы и имущество западных компаний, объявивших о выходе с русского рынка.

Этой новости, вероятно, обрадовалась "сеть ресторанов быстрого питания ДонМак", возникшая после "национализации" террористами "ДНР" донецкого McDonald's: для них это возможность расширить бизнес на 850 закрытых МакДоналдсов в России.

В то же время для людей занимающихся бизнесом такая новость радости приносит мало. Даже российские олигархи "проснулись" от такой дерзости кремля.

Так, совладелец "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что такие действия российских властей вернут россию назад к 1917 году.

"Не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний", - заявил он.

Олигарх предупредил, что после национализации вернуть доверие иностранных инвесторов к российской экономике будет невозможно в течение десятков лет.

Еще один российский олигарх – Роман Абрамович – тоже начинает ощущать последствия политики российского режима. Его металлургическая и горнодобывающая компания Evraz прекратили листинг на Лондонской фондовой бирже.

Футбольный клуб абрамовича — "Челси" — упустил возможность продавать свою символику, продавать билеты на свои матчи и даже осуществлять трансферы футбольных игроков и заключать новые контракты с ними.

Дорогая "игрушка" олигарха больше не будет доставлять ему удовольствие. В то же время, и продать ее абрамович не может. Правительство Британии готово согласовать такое соглашение только в том случае, если средства от продажи не поступят на счета российского олигарха.

Хроники экономической "спецоперации"

В течение дня 10 марта российский рынок покинули 30 международных компаний, а вместе с ними около 50 брендов. Еще семь компаний остались в России, но приостановили инвестиции и новые проекты.

Среди них сети отелей Hilton, Hyatt и InterContinental, FMCG-гиганты Mars (Mars, Snickers, M&M's, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, Pedigree, Whiskas), Mondelez International (Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) и JTI (Winston, LD, Camel, Sobranie), а также поддержку франчайзи остановила американская сеть фастфудов Burger King.

Общее количество нежелающих работать с агрессором за пятнадцать дней войны перевалило за 300 игроков мирового рынка.

Большинство ушедших сегодня компаний прекращали продажи и поставки, но выход некоторых коснулся остановки производств и закрытия собственных. магазинов, что стоило россиянам около трех тысяч рабочих мест.

Свой бизнес в РФ свертывает первый инвестбанк Goldman Sachs Group Inc. В процессе выхода банк продолжит торговать корпоративными бондами, привязанными к стране, но не будет делать ставки по их котировкам.

Кроме того, потрясением на финансовом рынке станет прекращение работы одной из крупнейших систем международных денежных переводов Western Union, исходящей не только из России, но и из Беларуси. Так что получать деньги от родственников из-за границы россиянам уже через две недели станет намного труднее.

Многие потери сегодня россия понесла в промышленных компаниях. Бизнес-сделки в стране прекратил производитель строительной техники Caterpillar, химкорпорация 3M, горнодобывающая компания Rio Tinto. Крупный производитель сельхозтехники Deere и производители автомобилей Mitsubishi и Stellantis прекратили поставки на россию.

Автопроизводитель Toyota временно приостановила производство автомобилей в РФ и экспорт машин и комплектующих. Также поставки прекращает производитель компьютерной техники Epson и игровой консоли Nintendo.

Как обычно, в топе по бойкоту российского рынка остается ИТ-отрасль. Россия потеряла доступ к маркету приложений для Android Google Play, онлайн площадку для маркетологов-фрилансеров Fiverr, провайдера спутниковой связи GlobalStar, мобильные игры разработчика популярной франшизы Angry Birds Rovio, а также сервис для поездок BlaBlaCar.

К бойкоту России также присоединились две из трех крупнейших студий Sony Music Group и Warner Music, издательство Hearst (глянцы Esquire, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan), бренды одежды и обуви Hugo Boss, Crocs, Uniqlo, а также косметические бренды Lush и Shiseido.

Воздействие санкций и изоляции почувствовали на себе и российские компании. Так, Lada сообщила о прекращении производства автомобилей, а "Уральские авиалинии" заявили, что продержатся без остановки авиафлота максимум два месяца. Последним рассчитывать на появление запчастей очень тяжело, поскольку сегодня даже на первый взгляд дружественный Китай отказал россии в новых поставках.