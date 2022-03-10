Американские производители обуви Crocs и Skechers приостановили поставки в РФ

Американский производитель обуви Crocs приостанавливает бизнес операции и импорт товаров в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Crocs приняла решение приостановить свою деятельность в России, включая онлайн-продажу и розничную торговлю.

Также компания приостановила ввоз товаров в страну", – говорится в заявлении.

При этом компания продолжит платить зарплату своим работникам в России.

Crocs также пожертвует в пользу ЮНИСЕФ для оказания гуманитарной помощи детям и семьям перемещенных лиц.

Приостановил поставки обуви в Россию и американский производитель Skechers.

Отмечается, что компания приостановила поставки обуви в Россию из-за войны в Украине, а также виделяет 500 тыс. долл. гуманитарной помощи для организаций, работающих в Украине.

Skechers рассматривает возможность передать обувь и носки для украинских беженцев.

Экономическая правда