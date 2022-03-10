Американские производители обуви Crocs и Skechers приостановили поставки в РФ
Американский производитель обуви Crocs приостанавливает бизнес операции и импорт товаров в РФ.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Crocs приняла решение приостановить свою деятельность в России, включая онлайн-продажу и розничную торговлю.
Также компания приостановила ввоз товаров в страну", – говорится в заявлении.
При этом компания продолжит платить зарплату своим работникам в России.
Crocs также пожертвует в пользу ЮНИСЕФ для оказания гуманитарной помощи детям и семьям перемещенных лиц.
Приостановил поставки обуви в Россию и американский производитель Skechers.
Отмечается, что компания приостановила поставки обуви в Россию из-за войны в Украине, а также виделяет 500 тыс. долл. гуманитарной помощи для организаций, работающих в Украине.
Skechers рассматривает возможность передать обувь и носки для украинских беженцев.
Экономическая правда
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