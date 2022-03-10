Последний из ТОПов табачки ответил на вторжение РФ: приостанавливает инвестиции и рекламу

Japan Tobacco International (JTI), крупный мировой производитель табачных изделий, приостанавливает новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, а также запуск новых продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Проблемы работы в России в настоящее время беспрецедентны, и JTI необходимо некоторое время, чтобы оценить долгосрочные последствия ситуации, с которой в настоящее время сталкиваются все крупные международные инвесторы в России.

Если операционная среда и геополитическая ситуация значительно не улучшатся, JTI не может исключить возможность приостановки своих производственных операций в стране", - говорится в сообщении.

Всего в российском подразделении компании работает около 4 тыс. сотрудников.

JTI - крупнейшая компания на табачном рынке РФ с долей, близкой к 40%. У JTI в России пять заводов.

Напоминаем:

Ранее табачные гиганты Philip Morris и British American Tobacco заявили, что не будут выходить из РФ, но прекратят инвестиции, а PM начнет сокращать производство.

Британская компания Imperial Tobacco первой из крупных табачных компаний заявила о приостановке всех продаж и производства в России.

Табачные "гиганты" продолжают работать на территории России и пополнять налогами бюджет государства-агрессора.

Четыре транснациональных табачных компании – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – содержат около 12,5 тысяч работников в России.