В партии Путина предлагают национализировать компании, которые уходят из России

Партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, которые объявляют о закрытии производств в России из-за войны в Украине.

Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Представитель правящей партии квалифицировал действия компаний как "предумышленное банкротство".

"Цена [решения о закрытии производств] – большое количество уволенных в одночасье российских рабочих", - заявил Турчак.

"Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени", - добавил он.

Ранее о таком варианте развития событий говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.