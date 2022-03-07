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В партии Путина предлагают национализировать компании, которые уходят из России

Понедельник, 7 марта 2022, 18:05

Партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, которые объявляют о закрытии производств в России из-за войны в Украине.

Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Представитель правящей партии квалифицировал действия компаний как "предумышленное банкротство". 

"Цена [решения о закрытии производств] – большое количество уволенных в одночасье российских рабочих", - заявил Турчак. 

"Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени", - добавил он.

Ранее о таком варианте развития событий говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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РФ компании бизнес

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