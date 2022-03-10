UNIQLO приостановит работу в РФ, но не выходит из рынка

Группа Fast Retailing, в которую входит UNIQLO, заявила, что продолжит работу в России, но временно прекратит деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Хотя мы продолжаем наш бизнес UNIQLO в России, становится очевидным, что мы больше не можем работать дальше из-за ряда трудностей. Поэтому мы решили временно приостановить нашу деятельность", – пишет Fast Retailing.

Компания также апеллирует к "простой россиянам" и говорит, что "наша миссия - предложить широкой публике базовую, доступную одежду, созданную для каждого".

"В рамках нашей миссии UNIQLO сделала повседневную одежду доступной для широкой общественности в России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, в частности, с оперативными проблемами и обострением конфликтной ситуации. По этой причине мы временно приостанавливаем нашу деятельность, пишет UNIQLO.

Группа заявила, что пожертвует 10 миллионов долларов и одежду для Украины через управление по делам беженцев ООН.

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