Переводы Western Union не будут работать в России и Беларуси
Система денежных переводов Western Union временно останавливает работу в России и Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Мы находимся в диалоге с широким спектром заинтересованных сторон и стараемся принять правильное решение о наших услугах в России и Беларуси. Мы провели тщательную оценку внутренних и внешних факторов, включая последствия для наших товарищей по команде, партнеров и клиентов", – пишет Western Union.
В конце концов, учитывая трагические последствия длительного нападения России на Украину, компания приняла решение приостановить операции в России и Беларуси.
"Мы присоединяемся к международному сообществу, выражая искреннюю надежду на дипломатическое и мирное решение", - резюмирует компания.
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