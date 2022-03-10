Переводы Western Union не будут работать в России и Беларуси

Система денежных переводов Western Union временно останавливает работу в России и Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы находимся в диалоге с широким спектром заинтересованных сторон и стараемся принять правильное решение о наших услугах в России и Беларуси. Мы провели тщательную оценку внутренних и внешних факторов, включая последствия для наших товарищей по команде, партнеров и клиентов", – пишет Western Union.

В конце концов, учитывая трагические последствия длительного нападения России на Украину, компания приняла решение приостановить операции в России и Беларуси.

"Мы присоединяемся к международному сообществу, выражая искреннюю надежду на дипломатическое и мирное решение", - резюмирует компания.