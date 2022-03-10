Hilton и Hyatt не будут открывать новые отели в России, но существующие не закроют
Сети отелей Hilton и Hyatt приняли решение приостановить открытие новых отелей в России.
Об этом говорится в официальных пресс-релизах компаний.
Сеть Hilton в своем заявлении сообщила, что приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.
"Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло", – говорится в сообщении Hilton.
Hilton сообщает, что предоставит до 1 миллиона ночей в гостиницах по всей Европе украинским беженцам.
Сеть Hyatt также отметила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России.
"Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США", – отмечается в заявлении.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua