Hilton и Hyatt не будут открывать новые отели в России, но существующие не закроют

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Сети отелей Hilton и Hyatt приняли решение приостановить открытие новых отелей в России.

Об этом говорится в официальных пресс-релизах компаний.

Сеть Hilton в своем заявлении сообщила, что приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.

"Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло", – говорится в сообщении Hilton.

Hilton сообщает, что предоставит до 1 миллиона ночей в гостиницах по всей Европе украинским беженцам.

Сеть Hyatt также отметила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России.

"Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США", – отмечается в заявлении.

Экономическая правда