Hugo Boss временно закрыл магазины в РФ
Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG с 9 марта временно закрыл свои магазины в РФ, приостановил все розничные сделки и онлайн-продажи.
Об этом говорится в заявлении компании.
Отмечается, что на РФ и Украину пришлось около 3% продаж за 2021 год.
Компания будет оказывать финансовую и оперативную поддержку всем пострадавшим работникам и поддерживать тесный контакт со своими деловыми партнерами.
На российском сайте компании отмечено, что "доставка заказов в Россию временно не производится".
Напомним, американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret временно останавливает работу сайта и закрывает все магазины в РФ.
Также закрыли двери и люксовые бренды – в России перестали работать бутики брендов Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.
Экономическая правда
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