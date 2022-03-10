Hugo Boss временно закрыл магазины в РФ

Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG с 9 марта временно закрыл свои магазины в РФ, приостановил все розничные сделки и онлайн-продажи.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что на РФ и Украину пришлось около 3% продаж за 2021 год.

Компания будет оказывать финансовую и оперативную поддержку всем пострадавшим работникам и поддерживать тесный контакт со своими деловыми партнерами.

На российском сайте компании отмечено, что "доставка заказов в Россию временно не производится".

Напомним, американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret временно останавливает работу сайта и закрывает все магазины в РФ.

Также закрыли двери и люксовые бренды – в России перестали работать бутики брендов Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Экономическая правда