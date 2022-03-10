Все разделы
Укр / Рус

Производители Milka, Oreo, Snickers и M&Mʼs сворачивают инвестиции в РФ

Четверг, 10 марта 2022, 09:40

Американские производители продуктов питания и кормов для животных Mondelez International и Mars сворачивают капитальные вложения и расходы на рекламу в России из-за войны в Украине.

Об этом говорится в письмах генеральных директоров компаний.

"Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России. Мы сосредоточим нашу деятельность на базовых предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим расходы на рекламу", – говорится в письме главы Mondelez. 

Он отмечает, что компания будет продолжать оценивать ситуацию и вносить корректировки по мере необходимости.

Mondelez International работает в России свыше 20 лет. Владеет тремя заводами во Владимирской и Новгородской областях. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.

Чистая прибыль "дочки" Mondelez International в России в 2020 году повысилась на 13,2% и составила 6,12 млрд рублей. Все средства были направлены на дивиденды и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников.

Mars с 1991 года инвестировала в российскую экономику свыше 2 млрд долларов. В частности, были построены и модернизированы 10 фабрик по производству кондитерских изделий и жевательной резинки, кормов для домашних животных, соусов для приготовления блюд.

В портфель брендов Mars входят M&M's, Snickers, Orbit, Twix, Dolmio, а также Whiskas, Royal Canin, Sheba и др.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

компании продукты РФ Россия инвестиции

powered by lun.ua
Материалы по теме
Hitachi приостановит свою деятельность в России 10 марта 2022, 09:15
Производитель лыж и экипировки Rossignol прекратил сотрудничество с российскими спортсменами 9 марта 2022, 17:59
Nestle приостанавливает капитальные инвестиции в РФ 9 марта 2022, 17:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте