Производители Milka, Oreo, Snickers и M&Mʼs сворачивают инвестиции в РФ

Американские производители продуктов питания и кормов для животных Mondelez International и Mars сворачивают капитальные вложения и расходы на рекламу в России из-за войны в Украине.

Об этом говорится в письмах генеральных директоров компаний.

"Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России. Мы сосредоточим нашу деятельность на базовых предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим расходы на рекламу", – говорится в письме главы Mondelez.

Он отмечает, что компания будет продолжать оценивать ситуацию и вносить корректировки по мере необходимости.

Mondelez International работает в России свыше 20 лет. Владеет тремя заводами во Владимирской и Новгородской областях. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.

Чистая прибыль "дочки" Mondelez International в России в 2020 году повысилась на 13,2% и составила 6,12 млрд рублей. Все средства были направлены на дивиденды и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников.

Mars с 1991 года инвестировала в российскую экономику свыше 2 млрд долларов. В частности, были построены и модернизированы 10 фабрик по производству кондитерских изделий и жевательной резинки, кормов для домашних животных, соусов для приготовления блюд.

В портфель брендов Mars входят M&M's, Snickers, Orbit, Twix, Dolmio, а также Whiskas, Royal Canin, Sheba и др.