Google Play ограничен в РФ: теперь скачать можно только бесплатные приложения

Компания Google заявила о приостановке платежей из РФ в Google Play, в связи с чем российские пользователи не смогут покупать новые приложения или продлевать подписку на уже приобретенные.

Об это говориться в сообщении компании.

"В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни", - отметили там.

Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России.

Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store, уточняется в сообщении. А пользователи смогут получать доступ к приложениям и играм, оплаченным ранее.