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Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции в РФ

Четверг, 10 марта 2022, 09:57

Японская многонациональная компания по производству электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric прекращает поставки электроники в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании в четверг.

Компания поставляла на российский рынок электронную продукцию: кондиционеры, бытовую технику, оборудование для промышленной автоматизации.

"В связи с сложившейся финансовой и логистической ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в РФ", - говорится в заявлении.

Также компания направит через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 1 млн. евро помощи Украине.

Экономическая правда

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Япония компании Россия

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