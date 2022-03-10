Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции в РФ
Японская многонациональная компания по производству электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric прекращает поставки электроники в РФ.
Об этом говорится в заявлении компании в четверг.
Компания поставляла на российский рынок электронную продукцию: кондиционеры, бытовую технику, оборудование для промышленной автоматизации.
"В связи с сложившейся финансовой и логистической ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в РФ", - говорится в заявлении.
Также компания направит через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 1 млн. евро помощи Украине.
Экономическая правда
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