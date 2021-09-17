"ДТЭК" Ахметова заказал еще 150 тысяч тонн угля из США

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"ДТЭК" Рината Ахметова согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину двух судовых партий американского энергетического угля объемом 150 тыс т.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

Отмечается, что общий объем договоренностей с поставщиком - 150 тыс т.

"Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: первая - в декабре 2021 года, вторая - в январе следующего года", - добавляют в компании.

В "ДТЭК" напомнили, что это второй контракт компании на импорт угля из США - первый (на поставку 75 тыс т.) подписали с другим поставщиком в конце августа.

"Договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд, прежде всего, Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС ДТЭК Энерго", - пояснили в "ДТЭК Энерго".

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Напоминаем:

Министерство энергетики инициирует привлечение средств Госрезерва для закупки угля для ПАО "Центрэнерго" объемом ориентировочно 1 млн тонн.

Ситуация с накоплением угля на складах улучшилась, но запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими - на складах в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине необходимо импортировать примерно 3,5 млн тонн энергетического угля в течение предстоящего отопительного сезона.

В "Укрэнерго" подчеркивают - ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической, на складах ТЭС в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа.

"Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ПАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственное ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс тонн энергетического угля - объем угля распределят равными частями (по 37,5 тыс т) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

В ПАО Центрэнерго просят госбанки прокредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет

Министерство энергетики повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системы передачи Укрэнерго сообщает о дальнейшем снижении запасов угля на теплоэлектростанциях на 2,7% за неделю, кроме этого запасы топлива на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Экономическая правда