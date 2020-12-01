"Ушел с молотка" десятый спиртзавод: покупатель заплатил на 1 гривню больше конкурента

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе 10-й завод "Укрспирта" - Хоростовское МПД (Тернопольская область) за 55 млн и 1 грн, при этом, предложение компании-победителя всего на 1 гривню превысило предложение конкурента.

О приватизации Фонд сообщил на своем сайте.

Отмечается, что в тооргах приняли участие 4 участника, а стартовую цену повысили на 23,6 млн грн - из стартовых 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн.

"Хоростовское МПД расположено в Гусятинском районе Тернопольской области в г. Хоростков и состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Будущий владелец этого объекта получит также возможность участия в новом рынке производства спирта", - говорится в сообщении.

Как сообщается в системе Prozorro.Продажи, победителем аукциона стала ООО "Вест Вэй", которая предложила 55 000 001 грн, ее главный конкурент, ООО "Транс-Н" - на 1 гривню меньше (55 млн грн).

По данным портала Youcontrol, конечным бенефициаром компании "Вест Вэй", зарегистрированной во Львове, указанный житель Львовской области Владимир Каинский.

Напомним:

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн - цена выросла в 2,4 раза.

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область) на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.

Шестой объект "Укрспирта" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".

Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

Читайте также: "Укрспирт", до свидания? Как заработать два миллиарда на продаже спиртзаводов

Экономическая правда