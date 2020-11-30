Еще один завод "Укрспирт" "ушел из молотка" за 21 миллион

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн - цена выросла в 2,4 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Стартовая цена аукциона составляла 8,6 млн грн, таким образом, благодаря прозрачным конкурентным торгам, цена выросла в 2,4 раза.

Победителем стал один из трех участников открытых торгов, сделавший самое высокое начальное ценовое предложение и удерживал лидерство по размеру ставок в течение всего аукциона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лужанское МПД расположено в Черновицкой области и включает в себя 920 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Напомним:

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область) на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.

Шестой объект "Укрспирта" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".

Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

Читайте также: "Укрспирт", до свидания? Как заработать два миллиарда на продаже спиртзаводов

Экономическая правда