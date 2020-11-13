Приватизация: Марыливский спиртзавод "Укрспирта" купил иностранный инвестор
Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область) на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.
О том, что победителем аукциона стала Zernoff, в Facebook сообщила заместитель главы Минэкономики Светлана Панаиотиди.
"По результатам аукциона стартовая цена отдельного имущества Марыливского места осуществления деятельности (СПД) и хранения спирта выросла более чем в 2 раза (из 54,7 млн грн стартовых) и составляет 120 млн грн, которые вскоре поступят в бюджет.
Приветствую нового инвестора предприятие "ZERNOFF" с этим событием. Таки иностранный инвестор", - написала она.
Компания Zernoff основана в 2001 году, основателем является румынская компания Viteza Optim, а конечными бенефициарами - Георгий Козовякин и Денис Чибизов.
На официальном сайте Zernoff говорится, что компания позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.
"Новый модернизированный завод начал свою работу в 2015 году, и мы с гордостью можем сказать, что сейчас мы лидеры как на местном рынке, так и в черноморском регионе. Мы достигли производственной мощности в размере 3 млн литров спирта, 2400 тонн DDGS и 450 тонн CO2 ежемесячно", - говорится в сообщении на сайте Zernoff.
Напомним:
Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн.
Шестой объект "Укрспирта" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".
Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.
Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.
Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.
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Экономическая правда
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