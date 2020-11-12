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Седьмой объект "Укрспирта" приватизировали за рекордную сумму

Четверг, 12 ноября 2020, 13:10
 

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Мариловское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

"Несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Мариливского МПД и хранения спирта (Тернопольская область). Это уже седьмой объект спиртовой отрасли, для которого мы привлекли частного инвестора.

За объект приватизации на торгах соревновались 2 компании, а стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн. После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Мариливского МПД будет считаться официально завершенным", - говорится в сообщении.

Напомним:

Шестой объект "Укрспирта" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".

Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД. 

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

Читайте также: "Укрспирт", до свидания? Как заработать два миллиарда на продаже спиртзаводов

Экономическая правда

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