Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 миллиардов — Герус

Внесенные Кабинетом министров изменения в положение о возложении специальных обязательств позволит снизить цены на электроэнергию для небытовых потребителей на 10-11% с 1 сентября.

Об этом написал представитель президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Состоится понижение тарифов для всех небытовых потребителей на 21 коп/кВт-ч, это снижение тарифа на 10-11%. Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В целом такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год", - написал он.

Герус уточнил, что с 1 октября намечено еще одно понижение тарифов, а параллельно будет идти процесс разработки и внедрения более эффективных механизмов, которые могут быть запущены в конце этого года.

Он напомнил, что спецобязательства возложены только на госкомпании, предложив регулятору подключить к ним и частные компании, которые, по его мнению, также должны принимать участие в решении проблем нового рынка.

Как сообщалось, команда Президента готовит три решения, которые должны суммарно привести к снижению стоимости электроэнергии для промышленности на 20%.

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Напоминаем:

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что после запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промишленности стали на 20% выше, чем в Европе.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционном совете тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

А уже 4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

В июле 2019 года стоимость электроэнергии для "АрселорМиттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.

Экономическая правда