Бизнес призывает поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля

Союз украинских предпринимателей видит существенные риски внедрения нового рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как именно он будет функционировать.

Об этом говорится в письме САП, что есть в распоряжении Экономической правды, к первому заместителю председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политики и ядерной безопасности Александру Домбровскому.

Среди основных причин неготовности рынка к запуску в САП назвали следующее: не принято необходимых нормативно-правовых актов для имплементации закона, не урегулированы взаимоотношения между участниками относительно коммерческого учета электроэнергии, не ликвидировано перекрестное субсидирование бытовых потребителей и не понятна стоимость электроэнергии для субъектов хозяйствования.

В САП напомнили, что сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10376, предусматривающий отсрочку введения нового рынка электроэнергии до 1 июля 2020 года.

"Учитывая вышеуказанное, просим Вас поддержать проект закона от 10.06.2019 года №10376 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" по внедрению нового рынка электрической энергии" и рекомендовать Верховной Раде Украины принять его за основу и в целом до ​​01.07.2019 года", - говорится в письме САП.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операциипо купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Как заявили ранее в "Укрэнерго", цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных услуг, позволила "Укрэнегро" работать в новом оптовом рынке электрической энергии по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Отмечалось, что Совет нацбезопасности и обороны позже примет решение о введении рынка электроэнергии в Украине, если не будет найден компромисс.

10 Июня, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

Экономическая правда