В Украине заработал новый рынок электроэнергии

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Об этом сообщили ЭП в пресс-службе вице-премьера Владимира Кистиона.

Так, 30 июня состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед", по результатам торгов реализовано 150 895,1 МВт-ч в Объединенные энергетические системы Украины и 9 435,9 МВт-ч в рамках "Острова Бурштынской ТЭС".

"С 3:00 ночи бесперебойно работает и "внутрисуточный рынок", - сообщил Экономической правде директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

"Из-за некорректно поданных заявок участников рынка, которые выставили завышенные цены, система не верифицировали эти данные. Поэтому по состоянию на 1:00-2:00 часа ночи Оператор рынка вынужден был приостановить торги. Но к 2:00 мы совместно со словацкими специалистами нашли решение и решили данный вопрос", - разъяснил Евдокимов.

Как сообщает представитель президента в правительстве Андрей Герус, на аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции подняли свою цену на электроэнергию почти на 50%: в июне тариф составлял 1,44 грн, а сейчас почти 2,3 грн.

"Президент Владимир Зеленский подал два законопроекта, чтобы отсрочить такой запуск рынка, но к сожалению, правительство и парламент заняли позицию, что нужно вводить с 1 июля. Сейчас проводим анализ возможных последствий и способов оперативного реагирования", - написал Герус.

В то же время, в энергокомпании ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, сообщили Экономической правде, что ДТЭК принял участие в первых биржевых торгах по продаже электроэнергии на платформе рынке на сутки вперед.

Цена электроэнергии ТЭС компании снизилась на 12% по сравнению с 1-м полугодием 2019 года и составила 1,569 грн за кВт-час.

"Тарифы для населения с введением нового рынка не изменились и остаются самыми низкими в Европе", - заявили в ДТЭК.

Компания заявляет, что информация о продаже электроэнергии ТЭС компании по цене выше ценовых ограничений, установленных НКРЭКУ на рынке "на сутки вперед", а также утверждение о росте тарифа для тепловой генерации на 50% и выше, не соответствует действительности и "направлены на манипуляцию общественным мнением".

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Напоминаем:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

В "Укрэнерго" заявили, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июля возрастают на 15-25% в зависимости от региона.

Экономическая правда