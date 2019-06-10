Рынок электроэнергии могут перенести на год – Зеленский подал в Раду законопроект

В понедельник, 10 июня, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта - о рынке электроэнергии и об альтернативных источниках энергии.

Об этом в Facebook написал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, речь идет о таких законопроектах:

№10376 - изменения в ЗУ "О рынке электрической энергии", предусматривающие отсрочку введения нового рынка электроэнергии до 1 июля 2020 года.

"К сожалению, за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии было инициировано перенос запуска новой модели рынка на год" - написал Герус.

И добавил, что вместе с тем планируется разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям.

№10375 - изменения в ЗУ "Об альтернативных источниках энергии". Этими изменениями предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.

"Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинском, которые инвестировали свои сбережения в домашних СЭС, очень несправедливым. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко. Поэтому сейчас президент Зеленский инициирует, чтобы парламент исправил такую ​​ошибку и восстановил справедливость", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что "зеленые" тарифы должны быть, прежде всего, не для олигархов, а для обычных украинцев, которые будут формировать средний класс и уменьшать роль энергетических монополий.

Обоим законопроектам присвоен статус неотложных.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Как заявили ранее в "Укрэнерго", цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

Как сообщалось, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных услуг, позволила НЭК "Укрэнегро" работать в новом оптовом рынке электрической энергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Совет национальной безопасности и обороны позже примет решение о введении рынка электроэнергии в Украине, если не будет найден компромисс.

Экономическая правда