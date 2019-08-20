У Зеленского готовятся удешевить электрику для промышленности

Андрей Герус

Команда Президента готовит три решения, которые должны суммарно привести к снижению стоимости электроэнергии для промышленности на 20%.

Об этом на брифинге сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает Укринформ.

"Должны быть рассмотрены три решения, которые суммарно должны привести к снижению цены на электроэнергию для небытовых потребителей", - сказал Герус.

По его словам, первое - это постановление правительства об изменении в порядке ПСО на рынке электроэнергии.

"Возложение специальных обязанностей на Энергоатом и Укргидроэнерго таким образом, чтобы на Укргидроэнерго оно было увеличено", - сказал Герус.

Второе решение должно снизить тариф для ЧАО "Укрэнерго", что приведет к удешевлению стоимости электроэнергии на 11%.

"Мы рассчитываем, что такое постановление позволит снизить тариф Укрэнерго более чем в три раза. Сейчас это 32 коп. за кВт-ч., а ожидается 8-9 коп", - прокомментировал Герус.

Третье решение - это установление ценовых ограничений на внутрисуточном рынке и рынке "на сутки вперед".

"Ночную цену имеет смысл несколько повысить - в районе 10%, а дневную цену - снизить, поскольку она существенно выше, чем в странах Европы. Дневной прайс кэп есть основания снизить на 15-20%. Это может дать 9% понижения", - добавил Герус.

Он прогнозирует, что все три решения в суммарном итоге дадут 20% понижение стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей.

"Это решение будет касаться всех, а не отдельных категорий избирательно", - подчеркнул Герус.

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Напоминаем:

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что после запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промишленности стали на 20% выше, чем в Европе.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционной Раде тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

А уже 4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

В июле 2019 года стоимость электроэнергии для "АрселорМиттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.