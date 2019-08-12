"АрселорМиттал" жалуется на подорожание электроэнергии на 20% из-за нового рынка

В июле 2019 года стоимость электроэнергии для "АрселорМиттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Ощутимый рост расходов по этой статье негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия после введения правительством с 1 июля новой модели оптового рынка электроэнергии, а также изменения тарифа за передачу электроэнергии (до 347,43 грн/МВт ч)", - подчеркнули в компании.

Как пояснили в "АсселорМиттале", речь идет об оплате активной и реактивной электроэнергии, услуг по ее распределение, передачу и диспетчерское управление.

"Подорожание киловатт-часа приведет к дальнейшему росту затрат. Ведь цены на электроэнергию выросли не только для нас, но и для многих наших поставщиков услуг, сырья и различной продукции", - пояснили в компании.

Из-за увеличения расходов на электроэнергию, прогнозируют на предприятии, поставщики также повысят стоимость своих услуг и товаров, что тоже негативно скажется на себестоимости продукции "АсселорМиттала".

В компании отметили, что любые рыночные изменения нужно проводить не в ущерб для своих национальных производителей, ведь для целого ряда секторов промышленности, в том числе и металлургии, электроэнергия занимает значительную часть в общей структуре расходов.

"Ежемесячно самое больше горно-металлургическое предприятие Украины потребляет от 300 до 340 млн киловатт-часов в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов", - отметили на предприятии.

Поэтому, считают в компании, государство должно привести тарифы к сопоставимому уровню с мировыми тенденциями.

"Сегодня европейские металлурги платят за электроэнергию на 25% меньше, чем украинские, - и это ухудшает конкурентоспособность наших производителей на мировых рынках", - резюмировали в компании.

Напомним:

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционной Раде тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

А уже 4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

Экономическая правда