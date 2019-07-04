Компания Пинчука заявила о росте цен на электричество после запуска нового рынка

Металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

В "Интерпайп" объясняют, что конечная цена на электроэнергию выросла в частности из-за дополнительных расходов на ее поставку и передачу государственной компанией Укрэнерго.

На эти цели промышленность тратит около 35 копеек за киловатт-час. Ранее поставки и доставка электричества входила в конечный тариф за электричество.

В то же время сама электроэнергия стоит 1,58 гривны за киловатт-час.

"Таким образом, расходы промышленных потребителей на электроэнергию выросли на 22% с учетом тарифа на передачу, и полная цена электроэнергии составила 1,93 гривны за киловатт-час", - заявили в компании.

Напомним:

Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

НКРЭКУ обжаловала это решение.

В "Укрэнерго" заявили, что такое решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка.

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Экономическая правда