Кабмин: заявления о росте цены на электроэнергию для промышленности - некорректные

В Кабмине назвали некорректным заявление главы "Укрэнерго" о том, что цены на электричество для промышленности после запуска нового рынка выросли на 30%.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

В Кабмине подчеркивают, что оценка роста электроэнергии, которую использовали в "Укрэнерго", базируется на временном явлении - пиковом значении цены на электричество на рынке в 2375 гривен за мегаватт.

"Но это предложение, как оказалось, была ситуативной и не была поддержана рынком.

"Продавец электроэнергии - ПАО "Центрэнерго" - снизил цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии "Центрэнерго" продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн за мегаватт ровным графиком.

При этом эта стоимость может и дальше снизиться - до 1300 грн за мегаватт. В компании "Центрэнерго" планируют снизить цену до заявленного показателя уже в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

В правительстве также заявили, что делать любые ценовые оценки можно будет минимум через месяц после запуска нового рынка.

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Напомним:

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с ценой в июне.

Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

В "Укрэнерго" заявили, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июлявозрастают на 15-25% в зависимости от региона.

Экономическая правда