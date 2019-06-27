Цены на электроэнергию для маленьких компаний вырастут на 10-25% — СМИ

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июля возрастают на 15-25% в зависимости от региона.

Об этом свидетельствует сравнительный анализ, проведенный агентством "Интерфакс-Украина".

ПУУ в обнародованных расценках приводят структуру стоимости своих услуг.

В частности, ее основная составляющая - прогнозная оптово-рыночная цена - в III и IV кварталах возрастает по сравнению с первым полугодием на 6% - с 1618,4 до 1712-1722 грн (поставщики указывают разные уровни) за МВт-ч (без НДС).

Тарифы на поставку и распределение э/э остаются неизменными.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена повысить тарифы на распределение э/э, соответствующий проект постановления был одобрен на заседании 24 июня.

При этом многие ПУУ указывают, что в случае переноса намеченного на 1 июля запуска новой модели рынка э/э обнародованные цены на их услуги будут изменены.

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Напоминаем:

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э.

Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации.

Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).