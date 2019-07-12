Коломойский против реформы энергорынка: что будет с "зеленой" энергетикой

Скандальное решение Окружного административного суда Киева заблокировало выплаты производителям "зеленой" энергии, в том числе владельцам домашних солнечных электростанций. Какими могут быть последствия для отрасли и что делать?(укр)

"В Україні одні з кращих умов для інвестування в зелену енергетику. Ми збираємось їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур і посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє", — говорив під час нещодавньої зустрічі з представниками канадського бізнесу президент Володимир Зеленський.

Однак реальність виявилася трохи іншою. За декілька днів до цього Окружний адміністративний суд Києва, який ЗМІ небезпідставно називають найскандальнішим в Україні, ухвалив рішення, яке заблокувало компенсацію тарифу для виробників "зеленої" енергетики.

Суд виніс рішення за позовом "Нікопольського заводу феросплавів" Ігоря Коломойського. Олігарх з самого початку відкрито виступав проти запровадження нового ринку електроенергії в запропонованому урядом Володимира Гройсмана варіанті.

Причина — за нового ринку значно підвищуються ціни на електроенергію для промислових споживачів, що в першу чергу вдарить по прибутковості феросплавного бізнесу групи "Приват".

Через це протистояння галузь відновлюваної енергетики може взагалі зупинитись, а Україна ризикує отримати величезну кількість судових позовів від міжнародних інвесторів.

З чого все почалось

Окружний адміністративний суд Києва 27 червня призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955, якими були встановлені тарифи для компанії "Укренерго" на передачу електроенергії та надання допоміжних послуг.

У позовній заяві завод Коломойського посилається на рішення Конституційного суду. Той раніше постановив, що регулятор, який затвердив згадані тарифи — НКРЕКП — був створений у неконституційний спосіб.

Як зазначає позивач, Нацкомісія не мала повноважень встановлювати тарифи, тому її постанови є протиправними.

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Згадані тарифи для "Укренерго" були встановлені відповідно до нової методології, яку запровадили з 1 липня з початком роботи нової моделі ринку електроенергії. В чому принципова різниця? Тарифи, які діяли раніше, не передбачали фінансування послуг, які в новій моделі перейшли у відповідальність "Укренерго".

Тобто фактично рішення суду повернуло у законну площину тариф, який діяв до 1 липня, і який покриває лише власні операційні витрати "Укренерго", але не системні послуги, що з’явилися в зоні відповідальності компанії з початку місяця.

Які це послуги? По-перше, це компенсація технологічних втрат в мережах. У новій моделі "Укренерго" та розподільчі компанії будуть купувати електроенергію для покриття технологічних втрат у вільному ринку. По-друге, це плата за допоміжні послуги - цілий ряд технічних послуг, необхідний для коректної роботи об’єднаної енергосистеми України. По-третє, це компенсація або оплата ДП "Гарантований покупець" різниці між ринковою ціною електроенергії, виробленої з ВДЕ, та "зеленим" тарифом.

"Сьогодні тільки на 3 квартал у нас дефіцит коштів на компенсацію виробникам з ВДЕ становить близько 6,2 млрд грн", — наголошує заступник директора "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Проблему посилює і новий порядок компенсації виплат "зеленим". До 1 липня ДП "Енергоринок", яке вже не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку, сплачувало виробникам енергії з відновлюваних джерел щокварталу. Із запуском нового ринку за електроенергію "зеленим" повинна платити інша структура - ДП "Гарантований покупець", що отримує гроші від "Укренерго". Ці виплати повинні здійснюватись тричі на місяць.

Вони розраховуються на 10, 20 та 30 день місяця та сплачуються протягом 5 днів. Тобто перші гроші "зелені" повинні отримати не пізніше 15 липня, але без термінового вирішення проблеми жодних виплат не буде.

"Якщо вже зараз не будуть відновлені тарифи, наповнення фонду "Гарантованого покупця" є неможливим, відповідно і виплат не буде", — пояснює заступник директора "Укренерго".

Тут і зараз

Опитані ЕП учасники ринку та експерти бачать два шляхи вирішення проблеми.

Перший спосіб — апеляційні позови. За словами директора з розвитку "Української асоціації відновлюваної енергетики" Олени Колтик, такі позови вже подали НКРЕ та "Укренерго".

"Так само компанії-учасники нашої асоціації будуть подавати позови з проханням долучити їх до справи як третю сторону, яка недоотримує прибуток від рішення суду", — каже вона.

Директор ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець також заявив про подання апеляційної скарги та клопотання про прискорений розгляд справи.

"Швидка подача апеляції і скасування цього рішення судом", — підтримує такий варіант представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Проте судове засідання з цього приводу відбудеться аж 29 липня, а перші виплати "зеленим" необхідно здійснити вже на початку наступного тижня.

В такій ситуації тимчасовим, але дієвим може бути другий спосіб, який підтримали усі без виключення співрозмовники ЕП.

"Наше бачення оперативного вирішення даної ситуації — це ухвалення повторного рішення щодо постанов про призначення тарифів, які скасував суд", — заявила Колтик.

В "Українській асоціації відновлюваної енергетики" впевнені, що саме це тимчасове рішення може зупинити кризу в галузі відновлюваної енергетики. Погоджується із нею і представник президента.

"На сайті НКРЕ вже висить проект Постанови про нові тарифи для "Укренерго" з 1 серпня . Тобто, ця ухвала суду, найбільше, може прожити ще 29 днів. А з 1 серпня набуде чинності нова постанова і у серпні компанія отримає всі недоотримані тарифні гроші і розрахується із всіма своїми контрагентами", — каже Герус.

Рекомендований платіж

Ще один тимчасовий спосіб уникнення колапсу в енергетиці запропонувало "Укренерго". Так, компанія пропонує виставляти рахунки за свої послуги операторам систем розподілу та основним споживачам за старими тарифами, але у квитанції з'явиться нова графа.

"Через тимчасове припинення дії постанов № 954 та № 955, "Укренерго" виставлятиме рахунки за договорами на свої послуги по тарифу, який діяв до 1 липня — 57,40 грн за МВт-год", - заявили у компанії.

Водночас у рахунках з’явиться графа "Рекомендовано до сплати". У ній рахунок буде виставлятися за новими тарифами на ІІ півріччя 2019 року, що затверджені скасованими постановами.

"Укренерго" рекомендує сплачувати рахунки саме за тарифами, вказаними в новій графі. За твердженням компанії, це дозволить забезпечити виконання функцій, покладених на "Укренерго" у новому ринку, а відповідно — підтримувати операційну безпеку енергосистеми.

"У разі нестачі коштів компанія не зможе компенсувати гарантованому покупцю його витрати на сплату виробникам електроенергії з ВДЕ за "зеленим тарифом" та закуповувати значну частку електроенергії для компенсації технологічних втрат у мережах", — попередили у компанії.

Мільярди "у повітрі"

За останні 5 років у відновлювану енергетику України було інвестовано близько 2,5 млрд євро. Гроші у розвиток вкладали як вітчизняні, так і міжнародні фінансові установи.

За словами Колтик, якщо на ринку ВДЕ будуть невиплати, країна порушить зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами.

"По суті це означатиме не тільки погіршення інвестклімату, а й іміджу України, адже ми показуємо себе як ненадійного партнера, який не може забезпечити розвиток галузі і безпеку вкладених інвестицій", — додає вона.

Блокування роботи ринку електроенергії, серед іншого, може спровокувати подання позовів до України від міжнародних інвесторів. І такі приклади вже були.

"У 2015 році був подібний випадок, коли призупинили виплати вітровим і сонячним електростанціям. Тоді компанії отримали позови до суду", — згадує голова "Української вітроенергетичної асоціації" Андрій Конеченков.

"Позивачі виграли всі суди, всім повернули гроші, але протягом двох років жоден банк взагалі не розглядав Україну як потенційний ринок", — наголошує Андрій Конеченков.

За його словами, сьогодні є велика кількість компаній, які отримали фінансування та вже мають підписані контракти на постачання обладнання.

"Ситуація може повторитися. Компанії нестимуть величезні втрати, банки будуть висловлювати недовіру. І головне — потенційні інвестори просто загальмують розвиток інших проектів", — застерігає він.

Голова "Біоенергетичної асоціації України" Георгій Гелетуха прогнозує, що негативні наслідки на собі може відчути не тільки бізнес, а й населення.

"Ця ситуація є кризовою для біоенергетичного сектору. Всі наші проекти будуть зупинені, а нових ми не побачимо. При цьому 50% наших проектів генерують не тільки електроенергію а й теплову енергію, яка коштує дешевше, ніж вироблена з газу", — заявив Гелетуха.

"Якщо це все буде зупинено, нам знадобиться більше газу, за що заплатить і населення. Це буде стосуватися практично кожного", — підкреслює голова асоціації.

Не варто забувати й про те, що крім великих інвесторів, є ще майже 9 тисяч домогосподарств, які вклали кошти в домашні СЕС.

"Ці люди інвестували майже 180 млн євро. Рішення суду ставить під загрозу не тільки гроші великих інвесторів, а й рядових українців, які можуть втратити можливість інвестувати", — каже експерт з енергетичних питань Андрій Зінченко.

"Одна справа — слова про хороші інвестиційні можливості, а інша — дії. Цей суд — реалії нашого інвестиційного клімату", — додає він.

Усі без виключення учасники ринку, опитані ЕП, висловилися за скасування цього рішення і відновлення ситуації з розрахунками для "зелених".

Складність ситуації розуміє і представник президента, але наголошує, що колапсу не буде. "Це рішення щодо фінансових доходів однієї компанії. І воно не змінює ні моделі ринку, ні роботи електростанцій", — підсумував Герус.