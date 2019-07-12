После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%

Средневзвешенная цена электрической энергии для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с ценой в июне.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Если мы посмотрим на реальные цифры первой декады, то рост цены для промышленных потребителей гораздо выше ранее озвученных прогнозов правительства на уровне 6,8%. Мы и регулятор прогнозировали на уровне 40% и 42%. Фактический рост цены для промпотребителей, присоединенных к сети "Укрэнерго", или присоединенных по первому классу напряжения к ОСР, в первой декаде июля составляет 30%", - сказал он.

"И тенденция пока что состоит в том, что эта разница будет продолжать расти, если не внести изменения", – добавил Ковальчук.

По данным "Укрэнерго", средневзвешенная цена без учета тарифа оператора системы распределения, а также без учета маржи поставщика электроэнергии составила около 2,08 тыс грн за МВт-ч (без НДС), что на 30% больше июньской ОРЦ на уровне 1,62 тыс грн за МВт-ч.

Данная рассчитанная сумма является усредненной для потребителей первого и второго класса.

По мнению Ковальчука, основной причиной значительного роста является неправильная модель возложения публичных специальных обязательств как на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" по поставке электроэнергии населению, так и на "Укрэнерго" по компенсации стоимости "зеленой" энергии.

"НАЭК "Энергоатом", который в предыдущие периоды производил самую дешевую энергию, был полностью исключен из рынка двусторонних договоров для промышленных потребителей... Если бы "Энергоатом" был в рынке, а на "Укрэнерго" не были возложены обязательства компенсировать ''зеленым", рост был бы намного меньшим. Можно было бы говорить об изменении цены на несколько процентов", – сказал Ковальчук.

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Напомним:

Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

В "Укрэнерго" заявили, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июлявозрастают на 15-25% в зависимости от региона.