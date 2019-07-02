Завод Коломойского хочет заблокировать реформу энергорынка

Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Об этом свидетельствует постановление суда от 27 июня.

В исковом заявлении завод Игоря Коломойского ссылается на решение Конституционного суда, который постановил, что НКРЭКУ, которая утвердила тарифы для "Укрэнерго", была создана неконституционным способом, а ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Истец считает, что Нацкомиссия не имела полномочий устанавливать соответствующие тарифы, поэтому ее постановления являются противоправными.

"Никопольский завод ферросплавов" напомнил, что в декабре 2018 года НКРЭКУ установила тариф на передачу электрической энергии, включая плату за централизованное диспетчерское управление на 2019 год на уровне 59,26 грн / кВт ч (без НДС).

Однако 7 июня НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии на второе полугодие до 347,43 грн / кВт-ч (без НДС) и установила тариф на услуги по диспетчерскому управлению на уровне 8,9 грн / МВт-ч (без НДС).

"Стоимость электрической энергии и сопутствующих услуг, в том числе услуг по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению, передачи электрической энергии, является критическим для АО "НЗФ", поскольку в структуре себестоимости продукции AT "НЗФ"эти расходы являются самыми большими", - говорится в документе.

В суде заявили, что, таким образом, за счет завышенного тарифа на передачу электроэнергии происходит перекрестное субсидирование между пользователями системы, что создает неравные условия на рынке, как для производителей, так и для потребителей. Это, по мнению суда, противоречит закону "О рынке электроэнергии".

В то же время в "Укрэнерго" заявили, что такое решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка.

"Решение суда приведет к коллапсу нового рынка електроэнергии. Поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка.

Ранее в нашем тарифе потери электроэнергии в магистральных сетях при передаче не были учтены. Они покрывались за счет ГП "Энергорынок", которое больше не функционирует в новой модели рынка. Через "Энергорынок" уплачивались также и компенсации производителям электроэнергии, которые работают по гарантированному зеленому тарифу (ВЭС, СЭС и другие ВИЭ)", - заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Напомним:

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

В "Укрэнерго" заявили, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июлявозрастают на 15-25% в зависимости от региона.

Экономическая правда