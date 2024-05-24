Акцизный сбор: доходы бюджета или источник теневой экономики

За даними Міністерства фінансів України, за 2023 рік до Державного бюджету України надійшло 2.7 трлн грн. Значна сума надходжень була отримана за рахунок грантів від міжнародних партнерів, однак більша половина була сплачена бізнесом у вигляді податків, з яких найбільші суми:

448.4 млрд грн податку на додану вартість;

206.9 млрд грн податку з доходів фізичних осіб;

167.4 млрд грн акцизного збору ;

143.8 млрд грн податку на прибуток.

За абсолютною величиною надходжень акцизний збір серед інших податків займає третє місце.

Основні товарні складові надходжень акцизного збору

Серед основних груп підакцизних товарів у доходах Державного бюджету на 2023 рік було враховано надходження акцизного збору від тютюнових виробів (питома вага 49%), пальне (29%), транспортні засоби (9%), алкоголь (8%), електроенергія (6%).

Майже половина надходжень від акцизного збору формується за рахунок тютюнових виробів.

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Динаміка тіньового ринку підакцизних товарів

Можливість швидкого заробітку, високий попит на сигарети та алкоголь завжди сприяли процвітанню тіньового ринку цих товарів. Детальний аналіз причин та динаміка основних показників ринку була наведена у дослідженні фахівців Інституту соціально-економічної трансформації, CASE-Ukraine та Економічної експертної платформи.

Ринок/рік 2020 2021 2022 2023 Тютюнові вироби, тінь у % 6 14,7 20.1 19 Алкогольні вироби, тінь у % 36 34 47 38

Аналіз даних Державної податкової служби щодо офіційних виторгів підакцизної продукції (тютюн, алкоголь, паливо) за 2023 рік свідчить про їх поступове зростання протягом першого півріччя, досягнення максимальних значень у серпні 2023 року (без урахування передноворічного грудня для алкогольної продукції) та подальше зменшення (тінізацію) у вересні-грудні 2023 року.

Так обсяги виторгів тютюнової продукції зменшились з 11.8 млрд грн у серпні до 9.5 млрд грн у грудні 2023 або на 19%, алкоголю на 17%, пального на 11%.

Чому існує тіньовий ринок підакцизних товарів?

Спробуємо розкрити питання на прикладі ринку тютюнових виробів. Сьогодні в Україні акциз на тютюн складає 60 євро за 1000 сигарет або приблизно 50 грн з пачки, яка містить 20 сигарет. Тобто, контрафактна пачка сигарет (без сплати акцизного збору та ПДВ) може коштувати 30-40 грн, тоді як вартість легально виробленої чи імпортованої продукції зі сплатою всіх податків буде в межах 90 грн.

Тобто налагодивши технологічно нескладне виробництво чи контрабанду сигарет зловмисники мають можливість заробити значні суми коштів за рахунок нелегального продажу контрафактної продукції.

Динаміка офіційних продаж тютюнових виробів у 2023 році дає можливість зробити припущення про 35 млрд грн тіньового обороту сигарет та близько 20 млрд втрат доходів бюджету.

Регіональний розріз тіньової торгівлі тютюновими виробами

Можна було б зробити припущення, що на зменшення легального ринку вплинули макроекономічні показники, зменшення доходів населення, зменшення кількості споживачів тощо, однак проведений аналіз свідчить про значні регіональні відхилення у змінах споживацьких тенденцій.

У Черкаській області споживання зменшилось на 45%, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській на 25-35%, Вінницькій, Київській та Києві на 5-10%. Саме у Рівненській, Львівській та Тернопільській областях працюють тютюнові фабрики, які мають аномальні показники зі сплати податків.

У березні та квітні 2024 року обсяги легальних продаж тютюнових виробів в Україні почали зростати (приріст 17%), однак у Закарпатській, Львівській, Хмельницькій та Черкаській областях у квітні досі спостерігається негативна динаміка.

Реакція влади на зростання тіньової торгівлі підакцизними товарами

На початку року відбулась низка подій, які змінили тренд процвітання тіньового ринку торгівлі підакцизними товарами, зокрема, це зустріч ТСК Верховної Ради України з питань економічної безпеки з послами G7, засідання комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та проведення робочої групи з питань протидії тіньовому ринку тютюнових виробів, на яких було заслухано керівництво правоохоронних органів, податкової служби, Генеральної прокуратури.

Однак така адміністративна робота щодо вчинення тиску на контролюючі органи з боку законодавчої гілки влади має бути системною і не повинна припинитись, допоки не буде скорочено рівень тіньових оборотів до 5-10%.

Нещодавні дослідження Kantar свідчать, що у березні 2024, загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами знизився до 19,1%. Зменшилась як частка підробленої продукції (до 8,7%), так і частка продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту але нелегально продається в Україні (до 9,2%).

32% підробленої продукції - сигарети, які мають ознаки підроблених акцизних марок (виробники - "Юнайтед Тобако", "Маршалл Файнест Тобакко", VK Tobacco FZE, "Українське Тютюнове Виробництво").

Наявність на тіньовому ринку продукції, що маркована надписом Duty Free або призначеної для експорту (виробники - "Винниківська тютюнова фабрика" та "Юнайтед Тобако").

Основні канали розповсюдження нелегальної продукції: кіоски 33%, магазини 30%, вуличні торговці 19%, відкриті ринки 13%.

Нові законодавчі ініціативи щодо підвищення ставок акцизного збору

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби від 18.03.2024 №11090 та ряд альтернативних законопроєктів до нього.

Основною метою цього законопроекту є поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС з одночасним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (далі – ТВЕН), визначення ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро та уточнення окремих положень адміністрування акцизного збору.

З 1 липня цього року мінімальний акциз на сигарети й інші тютюнові вироби має зрости до 63,45 євро на 1000 штук.

Протягом 2026-2028 років мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щорічно, досягнувши у 2028 році рекомендованих в ЄС 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕНи за цей самий період підвищиться до 72 євро.

Акциз на ТВЕНи буде на 20% нижчим. Це, з одного боку, відповідатиме підходам ЄС, з іншого – стимулюватиме споживання ТВЕНів, де за оцінками експертів відсутні підробки та майже нульова тіньова частка, а з іншого - ця продукція є продукцією меншого ризику, відповідно до досліджень FDA.

Таке рішення влади видається виваженим і з високою ймовірністю буде підтримано Верховною Радою України.

Окрім підвищення ставок акцизів на тютюнові вироби, законопроєкт передбачає також їх підвищення на пальне та окремі види алкогольних напоїв.

Публічні дані та електронні сервіси протидії тіньовій торгівлі

З метою посилення контролю за роздрібною торгівлею тютюновими виробами, фахівці аналітичних центрів створили електронну карту, на якій щомісячно оновлюються дані про стан роздрібної торгівлі тютюновими виробами в розрізі областей України та найбільших громад.

На карті відображаються найгірші та найкращі області та громади, надаються числові показники падіння або зростання виторгів.

Важливим також є свідомість споживачів нелегальних тютюнових виробів, які заради економії на пачці цигарок у 10-20 грн, віддають у тіньовий оборот значні суми коштів, які могли б піти на фінансування Збройних Сил України.

Сподіваємось, що спільні зусилля законодавців, перевіряючих та контролюючих органів, бізнес-спільноти та аналітичних центрів дадуть стійкий позитивний результат у 2024 році. Експерти очікують, що буде перезавантажено Бюро економічної безпеки за участі міжнародних експертів, а також Податкову та Митну службу.

Всі ці заходи мають значно підвищити ефективність контролю за підакцизною групою товарів та принести до держбюджету додаткові десятки млрд гривень.