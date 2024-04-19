Минцифры разработало технические требования для системы "еАкциза"

Министерства цифровой трансформации разработало технические требования для создания системы оборота алкогольных и табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Активно работаем над внедрением "еАкциза". Разработали и опубликовали технические требования для создания системы оборота алкогольных и табачных изделий. Там украинцы могут ознакомиться с функционалом будущей системы и механизмом расчетов акцизного налога", - говорится в сообщении.

Более подробно узнать о требованиях можно по ссылке.

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Отмечается, что "еАкциз" должен помочь бизнесу защитить свой товар от фальсификации, существенно упростит процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажной волокиты.

Добавляется, что "еАкциз" является одним из приоритетных проектов ведомства на следующие годы. Запуск проекта должен создать прозрачный рынок табака и алкоголя, благодаря чему государство не будет терять денег.

Напомним:

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Кабинет Министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации. Теперь ведомство будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг, внедрение и функционирование "еАкциза" и запуск и работу образовательного приложения "Мрия".

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8287, которым вводится электронная акцизная марка - инструмент, создающий возможность прослеживать электронными средствами оборот алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Экономическая правда