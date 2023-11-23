Путь ветеранов к предпринимательской деятельности

Після повернення до цивільного життя, багато ветеранів зіштовхуються з викликами адаптації до цивільного ринку праці. Ветеранське підприємництво в Україні — це шлях, який обирають не всі, але ті, хто йде цим шляхом, демонструють дивовижні результати.

Вони використовують свої лідерські здібності, стресостійкість та вміння працювати в команді для створення нових продуктів та послуг, часто з інноваційним підходом.

Законопроєкт №10258 про ветеранське підприємництво, розроблений за активної участі громадськості та зокрема ветеранів-підприємців, становить суттєвий крок у законодавчій підтримці ветеранів України.

Ця ініціатива має потенціал стати каталізатором для перетворення ветеранів з героїв фронту в лідерів економічного розвитку, надаючи їм доступ до необхідних ресурсів та інструментів для створення та розвитку власного бізнесу.

Реклама:

Важливість цього законопроєкту полягає не лише в економічному зростанні, але й у визнанні та повазі до тих, хто віддав частку свого життя заради захисту нашої країни.

Про що законопроєкт?

Законопроєкт, спрямований на підтримку ветеранського підприємництва, передбачає комплекс заходів, які мають на меті створити сприятливі умови для розвитку бізнесу ветеранами.

Законопроєкт також визначає категорії осіб, які можуть вважатися суб'єктами ветеранського підприємництва, та встановлює критерії, за якими вони можуть отримувати підтримку від держави. Це включає не тільки ветеранів війни, але й членів їх сімей, а також сім'ї загиблих захисників. А також:

Юридичні особи, де не менше 60% працівників, які зайняті на основному місці роботи є ветеранами війни, членами сімей ветеранів війни, членами сімей загиблих або померлих ветеранів війни, або членами сімей загиблих або померлих Захисників чи Захисниць України.

Ветерани війни, їхні сім'ї, або сім'ї загиблих чи померлих ветеранів володіють не менше ніж 60% корпоративних прав або статутного капіталу такої юридичної особи.

60% або більше членів юридичної особи складаються з ветеранів війни, їх сімей, або сімей загиблих чи померлих ветеранів.

Ці критерії спрямовані на забезпечення того, щоб підтримка, надана в рамках ветеранського підприємництва, досягала саме тих осіб, які потребують її найбільше, і щоб ветерани та їх сім'ї мали реальну можливість використовувати свій потенціал у сфері бізнесу.

Важливою частиною законопроєкту є стимулювання соціальної складової підприємництва, яке має на меті розв'язання соціальних проблем через бізнес-ініціативи, зокрема, створення робочих місць для ветеранів та членів їх сімей, а також розвиток громад, де вони проживають.

Законопроєкт пропонує конкретні механізми для реалізації цих завдань, такі як: спеціальні кредитні програми, гранти, державні замовлення для ветеранських підприємств, а також залучення інвестицій у ветеранський бізнес.

Економічний вплив на ветеранське підприємництво

Законопроєкт про ветеранське підприємництво має потенціал стати потужним стимулом для економіки. Ветерани, які відкривають власний бізнес, створюють нові робочі місця, сприяють інноваціям та збільшують податкові надходження.

Вони також можуть зробити значний внесок у ВВП країни, як це вже відбувається в США. Заохочення ветеранського підприємництва може стати одним із ключових факторів відновлення та зростання української економіки після війни.

Соціально, законопроєкт може значно покращити якість життя ветеранів, надаючи їм можливість для самореалізації та соціальної інтеграції. Ветеранське підприємництво не тільки допомагає ветеранам знайти нове призначення після служби, але й сприяє формуванню позитивного іміджу ветеранів у суспільстві.

Це також може сприяти зміцненню ветеранської спільноти, оскільки ветерани часто наймають інших ветеранів, створюючи міцні професійні та соціальні мережі.

Інновації — це ще одна ключова сфера, де ветеранське підприємництво може мати значний вплив. Ветерани часто використовують навички, здобуті в армії, для розробки нових технологій, продуктів та послуг.

Це може призвести до зростання високотехнологічних стартапів та підприємств, що спеціалізуються на оборонній промисловості, безпеці, кібербезпеці та інших сферах, де ветерани мають унікальний досвід.

Законопроєкт про ветеранське підприємництво може стати важливим кроком до створення сталої та інклюзивної економіки, де кожен ветеран зможе знайти своє місце та зробити власний внесок у розвиток країни.

Український ветеранський фонд активно сприяє розвитку ветеранського підприємництва через різноманітні програми підтримки. Завдяки конкурсним програмам фонду, вже понад 400 ветеранських бізнесів отримали необхідну підтримку для свого розвитку.

Це стало можливим завдяки чіткій системі верифікації та відбору проєктів, яка забезпечує прозорість та ефективність використання ресурсів.

Крім того, існує програма мікрофінансування, яка дозволяє ветеранам отримати доступ до фінансових ресурсів для запуску або розширення власного бізнесу.

Для підвищення видимості ветеранських бізнесів Фондом Мінветеранів у співпраці з Uklon та Лун було створено онлайн-мапу, де кожен бізнес після надання згоди може бути відображений. Це не тільки сприяє збільшенню клієнтської бази, але й підкреслює важливість соціальної відповідальності серед споживачів.

Тепер українці мають змогу вибирати продукти та послуги ветеранських бізнесів, звертаючи увагу не лише на ціну та якість, але й на внесок, який ці бізнеси роблять для суспільства.

Розділ у Дія. Бізнес створено у тісній співпраці Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Ця співпраця забезпечує комплексний підхід до підтримки ветеранів у їх зусиллях.

У розділі "Ветеранський бізнес" ветерани та їхні сім'ї можуть знайти всю необхідну інформацію для розвитку свого бізнесу. Від інструкцій заснування власного підприємства до порад з бухгалтерської звітності, фінансового планування, отримання фінансування, маркетингу продукції та управління командою — цей ресурс стане незамінним помічником для ветеранів, які прагнуть реалізувати свої підприємницькі ідеї.

Ухвалення законопроєкту, спрямованого на підтримку ветеранського підприємництва, може мати значний позитивний вплив на економіку України та соціальну інтеграцію ветеранів.

Отже, законопроєкт має стратегічне значення для майбутнього ветеранів та економіки України:

Для ветеранів: Законопроєкт відкриває нові можливості для самореалізації, забезпечує фінансову стабільність та сприяє соціальній адаптації після служби.

Для економіки: Створення сприятливих умов для ветеранського бізнесу може призвести до збільшення кількості малих та середніх підприємств, зростання інноваційної активності, підвищення податкових надходжень та створення нових робочих місць.

У підсумку, цей законопроєкт є не лише виявом вдячності держави ветеранам за їхню службу, але також відкриває шляхи для їхнього подальшого професійного та особистісного розвитку через підприємництво.