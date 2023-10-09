Малые модульные реакторы: цена вопроса для Украины

За результатами наукового дослідження економічної вигідності малих модульних реакторів (ММР), оцінки вартості виробництва енергії за допомогою цих реакторів, які дають дослідники, суттєво відрізняються від тих, що рекламуються виробниками.

У дослідженні зібрано велику кількість даних від виробників цих реакторів та з інших відкритих джерел. В ході аналізу було використано метод Монте-Карло, який дозволяє моделювати різні сценарії.

Згідно з проведеним дослідженням, майбутні технології, зокрема концепції малих модульних реакторів (ММР), можуть мати складності з економічною конкурентоспроможністю, у порівнянні з відновлюваними джерелами енергії.

Навіть з урахуванням переваг ММР, таких як стандартизований дизайн та модульність, вони зіштовхуються з високими витратами на будівництво. Дослідження порівняло концепції 19 різних ММРів, але ні одна з розглянутих концепцій не змогла конкурувати з відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ) з точки зору економічної ефективності.

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На графіку показане порівняння середньої вартості електроенергії з поточними ринковими оцінками. Ця метрика враховує всі витрати на життєвий цикл енергетичного об'єкта, включаючи витрати на будівництво, експлуатацію та паливо, і ділить їх на загальну кількість виробленої енергії.

Існує великий розрив між поточними оцінками вартості та тими, що рекламуються виробниками. Тобто компанії ігнорують той факт, що вартість електроенергії збільшується, коли потужність або розмір їхніх реакторів зменшується.

У контексті ядерної енергетики прийнятим є розуміння економії від масштабу, тобто що більший реактор, то менші відносні витрати. Відповідно, коли потужність зменшується, варто очікувати, що вартість на одиницю енергії підніметься.

Важливо зауважити, що в оцінку не були включені витрати на ліквідацію та фінальну утилізацію. Це може призвести до підвищення вартості проєктів у майбутньому. Звідси випливає, що проєкт не виглядає економічно вигідним, тому що його очікувані витрати перевищують очікувані доходи.

Малі модульні реактори в Україні

Державний концерн "Енергоатом" хоче замінити теплові електростанції на малі модульні атомні станції зі Сполучених Штатів. Однак, результати дослідження викликають сумніви у цій технології. Адже в середньому, вартість для ММР значно вища, ніж для відновлюваних джерел енергії.

Це виявляється навіть при оптимістичних розрахунках, які включають трирічний час будівництва та відсутність витрат на ліквідацію. З урахуванням витрат на інтеграцію системи, проєкти ММРів не конкурентоздатні у порівнянні з ВДЕ.

Також, слід відзначити той факт, що модульний реактор SMR-160, розроблений Holtec, ще не пройшов сертифікацію ні в США, ні в будь-якій іншій країні світу.

Наразі реактор перебуває лише на першому етапі аналізу проєкту, проводженого Комісією з ядерної безпеки Канади (CNSC). Цей етап є добровільним технічним супроводом і не замінює державної сертифікації, що вказує на те, що реалізація проєкту ще далека від отримання сертифікатів.

Більше того, обіцянки Holtec щодо будівництва ММР в Україні виглядають сумнівно, зокрема через відсутність бізнес-плану та фінансових резервів для реалізації проєкту.

За даними Німецького інституту економічних досліджень (DIW Berlin), вартість будівництва ММР за кіловат потужності становить близько 6312 дол, що робить їх надзвичайно витратними порівняно з іншими джерелами енергії. Ціни на реактори потужністю у 160 МВт можуть перевищувати мільярд доларів.

Зараз для України важливий перехід до використання відновлювальних джерел енергії як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Інвестування в ці технології призведе до більш швидкої модернізації та децентралізації енергосистеми.

Технології ММРів у свою чергу – це далекосяжні та надзвичайно витратні плани, на втілення яких знадобиться не одне десятиліття, що йде врозріз із потребами та інтересами українців, яким треба чиста енергія з ВДЕ вже зараз.