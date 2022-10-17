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Как война изменила продажи и формирует новые подходы к клиент-сервису

Как война изменила продажи и формирует новые подходы к клиент-сервису

Клиент-сервис и продажи трансформируются. Среди тенденций – отход от задачи продать продукт, участие в работе и жизни клиента. (укр)
Понедельник, 17 октября 2022, 08:07
Яна Дидевич
руководитель отдела продаж компании Activelex

Продажі ніколи не були легким процесом, а продажі продукту в сегменті LegalTech – тим паче.

Війна не просто ускладнила цей процес, вона вивела комунікацію з клієнтами на зовсім інший рівень.

Клієнт-сервіс і продажі суттєво трансформуються.

Бізнеси, які відстежать цю тенденцію і не будуть пручатися, залишаться на плаву з високим рівнем лояльності споживачів.

Хто діятиме за старою схемою, у перспективі програє. Адже воєнний час диктує свої правила комунікації "відділ продажів – клієнт".

Серед тенденцій – повний або частковий відхід від завдання продати продукт, збільшення залучення не просто в роботу клієнта, а в його життя, і, звісно, емпатія та нарощення емоційної стійкості безпосередніх працівників.

Як би могло бути

З грудня до кінця січня в кожній сфері експерти і лідери ринку дають прогнози щодо росту сегментів чи трендів. Продажі – не виняток. Особливо зважаючи на те, що кількість каналів і точок дотику з потенційними клієнтами щороку зростає.

Пандемія прискорила окремі процеси: всепоглинаюча персоналізація, зокрема, за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, швидкість реагування на запити користувачів, автоматизація низки процесів.

Клієнти стали нетерплячіші. У Microsoft з’ясували, що 90% людей за наявністю миттєвої відповіді в чатах чи комунікації з компанією ухвалюють рішення про купівлю товару або продукції. Не відповіли миттєво – проґавили клієнта.

У 2022 році мала б зрости і кількість відеоповідомлень клієнтам. За даними компаній, які створюють такий контент, 71% споживачів легше сприймають відеоповідомлення, ніж текст. Те саме – із запам’ятовуванням інформації.

Крім того, серед трендів мали би бути поєднання і більша взаємодія відділів продажів та маркетингу, нарощування присутності в різних каналах, увага до безпеки даних, гнучкість і вміння швидко реагувати на зміни.

В Україні після 24 лютого запит на більшість трендів відклався, зате рекордно зріс тренд на гнучкість та адаптацію. Про це українські sales-команди, безсумнівно, можуть розповідати на TEDx чи самі навчати іноземних колег.

Продажі як ціль втрачають позиції

Після початку великої війни багато бізнесів зробили акцент не на продажах, а на підтримці. Прописані скрипти втратили актуальність.

Коли ми почали обдзвонювати перших клієнтів, то не пропонували їм продовжити термін дії підписки чи купити щось нове. Ми повідомляли, що в нас є можливість отримати безплатну демоверсію і за потреби продовжити її дію. Говорили, що можемо допомогти в такий-то спосіб і запитували про потреби.

Наші клієнти – це юристи, адвокати, нотаріуси, які мають приватну практику, юридичні відділи великих компаній, органи влади. До кожного з них ми шукали підходи і намагалися вирішити, чим утамувати їх болі.

Хтось перевозив бізнес – потрібен був терміновий доступ до масивів документів. Комусь треба було розібратися в налаштуваннях, бо людина допомагала виїжджати людям з окупованих територій. Ще в когось згорів офіс, тож потрібно було відновити хоча б попередні версії робочих документів.

Реагувати на такі історії з позиції "Ви продовжите підписку?" цинічно і неправильно. Тому наші дзвінки, розсилки чи спілкування в месенджерах з клієнтами – це було насамперед про підтримку. Ми дійсно зацікавлені в тому, щоб люди і їх бізнеси жили, тож ці "налаштування" увімкнулися автоматично.

У майбутньому ми детальніше проаналізуємо цей досвід, адже він дасть розуміння багатьох процесів. Акцент на підтримці робитимемо й надалі.

Також активізуємо тренд на активнішу кооперацію з ІТ-відділом та відділом маркетингу, як зазначалося вище. Багато побажань клієнтів ми доносимо й впроваджуємо фактично "на колінах", бо через війну прийшло усвідомлення: деякі процеси не можна затягувати, від них залежить надто багато.

Залучення в життя клієнтів

Один з наших клієнтів, відомий юрист, служить у ЗСУ. Під час однієї з розмов він сказав: "Вірте в нас, для нас це дуже важливо". Після такого я не могла не надсилати йому смс з підтримкою, а він у відповідь – фото підрозділу (без облич, звісно) та свого друга, який зараз тримає небесний щит.

Наші колеги мали б працювати в суді, розбиратися в правках до законів, а вони в окопах захищають наш спокій. Перехід до особистого спілкування сприймається нормально. Ми не можемо ігнорувати потребу клієнтів у моральній підтримці. Було б неетично це ігнорувати.

Інша історія – моєї колеги. Обдзвонюючи клієнтів, один з наших користувачів сказав, що йде на фронт. Колега у вільний час волонтерила, тож запитала про забезпечення бійця. Виявилося, що певної амуніції йому таки не вистачає. Вона оперативно організувала збір, швидко закупила і надіслала речі.

Неможливо стояти осторонь таких процесів. Під час війни, якщо клієнт іде на фронт, то кордон "клієнт – відділ продажів" зникає. Ми стаємо не Яною чи Наталею з відділу продажів, а громадянами, яких захищає наш клієнт.

Підвищена емоційність процесу

Емоційність проявляється з кількох сторін: агресія з боку клієнтів, важкі клієнтські історії, нервовість клієнтів, коли не вдається в чомусь розібратися.

Наша платформа ні на день не зупиняла роботу. Запити надходили і 24-26 лютого, і в березні. Комусь була важлива практика ЄСПЛ, комусь – рішення судів, комусь – оновлення нормативно-правової бази. Дехто телефонував сам. Потім я почала сама потихеньку обдзвонювати окремі регіони.

У деяких містах реагували з агресією, не вникаючи в суть того, що я намагалася сказати: "Ви дивитеся новини?". Дехто, навпаки, з міст, які були під обстрілами (Харків, Миколаїв, Одеса), починали співпрацю. Казали: "Родину я вивіз, тепер можу працювати з укриття. До роботи!". Агресія є і зараз.

Часто під гарячу руку потрапляють саме відділи продажів, тому одним з викликів для нашої сфери є відокремлення й розуміння причини гніву та агресії. Ми маємо стати трішки психологами – і для себе, і для клієнта.

Особливо складно працювати з втратами. Коли телефонуєш постійному клієнту, а дружина повідомляє, що його нема серед живих. Чи коли в слухавці чути обстріл, руйнування стін і крики про те, що потрібно тікати. Або коли дізнаєшся, що від офісу клієнта залишилася одна стіна.

Є багато факторів, які демотивують. Уміння емоційно встояти і продовжити роботу – один з викликів, які стоять перед нами. Я розумію, що мушу стати опорою для своїх підлеглих. Вони повинні мати змогу кудись виплеснути емоції. Щоб далі запускати колесо роботи і в такий спосіб тримати власний фронт.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
война продажа менеджмент
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