Инвестиции в Украину: принять внешний вызов и стать сильнее

Украинская мечта — присоединиться к группе лидеров — пока остается лишь мечтой. Мы по-прежнему остаемся страной с сырьевой экономикой, страной зависимой. Но именно сейчас в результате пандемии и локдаунов, у нас появилась возможность принять внешний вызов, чтобы стать сильной успешной страной экономически, производящей товары с добавленной стоимостью и достойно конкурирующей на глобальных рынках.

Большинство стран сейчас ищут надежных партнеров, они заинтересованы в том, чтобы открывать для себя новые рынки, переносить офисы и производства поближе к Европе. Мир при этом переполнен деньгами и ориентирован на новую экономику. И здесь мы можем выиграть.

Однако как убедить зарубежного инвестора, который видит заголовки NYT, где Украина часто выступает горячей точкой с максимально высокими рисками? Я уверен, что это могут сделать украинские предприниматели. Именно они — ключевые драйверы всех изменений в стране и роста нашей экономики. На своем YouTube-канале я постоянно рассказываю о талантливых предпринимателях, которые иногда с нуля, без поддержки и ресурсов, находят свободные ниши, выстраивают инновационные бизнесы, усиливают нашу экономику и выходят на внешние рынки. Говорю об этом как ментор и партнер многих подобных проектов.

Но точечные истории успеха не меняют общей картины. Украине нужны не единичные точки роста, а полноценный инвестиционный ландшафт. Чтобы внешние инвесторы нам доверяли, внутренний инвестор должен быть доволен. Мы, украинцы, способны сами создавать масштабные проекты, которые станут магнитом для инвестиций в нашу страну и ее визитными карточками.

Создать возможности для молодежи в нашей стране, остановить стремительный отток талантов — крутой вызов для всех нас.

Я горжусь тем, что наш инновационный парк

UNIT.City стал такой визитной карточкой в ​​Украине. Это уникальный проект для страны — настоящий город в городе с сильной инфраструктурой, современной архитектурой, безопасностью и инновациями. Здесь можно будет эффективно работать и учиться, комфортно жить, здесь будут рождаться стартапы-единороги, продукты с высокой добавленной стоимостью, компании, которые будут достойно представлять Украину в мире. Это точка входа в Украину инвесторов, талантов и технологий будущего.

И таких точек развития на руинах старых советских заводов может быть еще больше. Чтобы страна стала успешной, нам нужны десятки, сотни и даже тысячи подобных проектов в разных регионах. На примере UNIT.City мы видим, какой колоссальный импакт дает инновационная экосистема усилению экономики.

Создать возможности для молодежи в нашей стране, остановить стремительный отток талантов — крутой вызов для всех нас. Пока битву за таланты Украина проигрывает с разгромным счетом. Поэтому в ближайшее время мы намерены реализовать еще не один масштабный импакт-проект в Киеве, Харькове, Львове и других регионах.

Очень жаль, что с потоком политических задач и интересов, ценность и важность такого глобального инвестиционного магнита многими не осознается. Но я абсолютно уверен, что с каждым днем ​​количество наших союзников будет расти. Мы даем нашей стране шанс взлететь, и это новые возможности для каждого украинца.