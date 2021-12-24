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Инвестиции в Украину: принять внешний вызов и стать сильнее

Инвестиции в Украину: принять внешний вызов и стать сильнее

PROMOTED. Мир все больше напоминает трек гонки, где любая ошибка, пауза или передышка приводят страну к колоссальному отставанию.
Пятница, 24 декабря 2021, 16:15
Василий Хмельницкий
основатель холдинга UFuture и UNIT.City

Украинская мечта — присоединиться к группе лидеров — пока остается лишь мечтой. Мы по-прежнему остаемся страной с сырьевой экономикой, страной зависимой. Но именно сейчас в результате пандемии и локдаунов, у нас появилась возможность принять внешний вызов, чтобы стать сильной успешной страной экономически, производящей товары с добавленной стоимостью и достойно конкурирующей на глобальных рынках.

Большинство стран сейчас ищут надежных партнеров, они заинтересованы в том, чтобы открывать для себя новые рынки, переносить офисы и производства поближе к Европе. Мир при этом переполнен деньгами и ориентирован на новую экономику. И здесь мы можем выиграть.

Однако как убедить зарубежного инвестора, который видит заголовки NYT, где Украина часто выступает горячей точкой с максимально высокими рисками? Я уверен, что это могут сделать украинские предприниматели. Именно они — ключевые драйверы всех изменений в стране и роста нашей экономики. На своем YouTube-канале я постоянно рассказываю о талантливых предпринимателях, которые иногда с нуля, без поддержки и ресурсов, находят свободные ниши, выстраивают инновационные бизнесы, усиливают нашу экономику и выходят на внешние рынки. Говорю об этом как ментор и партнер многих подобных проектов.

Но точечные истории успеха не меняют общей картины. Украине нужны не единичные точки роста, а полноценный инвестиционный ландшафт. Чтобы внешние инвесторы нам доверяли, внутренний инвестор должен быть доволен. Мы, украинцы, способны сами создавать масштабные проекты, которые станут магнитом для инвестиций в нашу страну и ее визитными карточками.

Создать возможности для молодежи в нашей стране, остановить стремительный отток талантов — крутой вызов для всех нас.

Я горжусь тем, что наш инновационный парк

UNIT.City стал такой визитной карточкой в ​​Украине. Это уникальный проект для страны — настоящий город в городе с сильной инфраструктурой, современной архитектурой, безопасностью и инновациями. Здесь можно будет эффективно работать и учиться, комфортно жить, здесь будут рождаться стартапы-единороги, продукты с высокой добавленной стоимостью, компании, которые будут достойно представлять Украину в мире. Это точка входа в Украину инвесторов, талантов и технологий будущего.

И таких точек развития на руинах старых советских заводов может быть еще больше. Чтобы страна стала успешной, нам нужны десятки, сотни и даже тысячи подобных проектов в разных регионах. На примере UNIT.City мы видим, какой колоссальный импакт дает инновационная экосистема усилению экономики.

Создать возможности для молодежи в нашей стране, остановить стремительный отток талантов — крутой вызов для всех нас. Пока битву за таланты Украина проигрывает с разгромным счетом. Поэтому в ближайшее время мы намерены реализовать еще не один масштабный импакт-проект в Киеве, Харькове, Львове и других регионах.

Очень жаль, что с потоком политических задач и интересов, ценность и важность такого глобального инвестиционного магнита многими не осознается. Но я абсолютно уверен, что с каждым днем ​​количество наших союзников будет расти. Мы даем нашей стране шанс взлететь, и это новые возможности для каждого украинца.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Экономическая правда
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