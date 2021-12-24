Інвестиції в Україну: прийняти зовнішній виклик та стати сильнішим

Українська мрія — приєднатися до групи лідерів — поки що залишається лише мрією. Ми, як і раніше, залишаємося країною із сировинною економікою, країною залежною. Але саме зараз, внаслідок пандемії та локдаунів, у нас з’явилася можливість прийняти зовнішній виклик, щоб стати сильною успішною країною економічно, яка виробляє товари з доданою вартістю та гідно конкурує на глобальних ринках.

Більшість країн зараз шукають надійних партнерів, вони зацікавлені в тому, щоб відкривати для себе нові ринки, переносити офіси та виробництва ближче до Європи. Світ при цьому переповнений грошима та орієнтований на нову економіку. І тут ми можемо виграти.

Проте, як переконати закордонного інвестора, який бачить заголовки NYT, де Україна часто виступає гарячою точкою з максимально високими ризиками? Я впевнений, що це можуть зробити українські підприємці. Саме вони — ключові драйвери всіх змін у країні та зростання нашої економіки. На своєму YouTube-каналі я постійно розповідаю про талановитих підприємців, які іноді з нуля, без підтримки та ресурсів, знаходять вільні ніші, вибудовують інноваційні бізнеси, посилюють нашу економіку та виходять на зовнішні ринки. Говорю про це як ментор і партнер багатьох подібних проєктів.

Але точкові історії успіху не змінюють загальної картини. Україні потрібні не поодинокі точки зростання, а повноцінний інвестиційний ландшафт. Щоб зовнішні інвестори нам довіряли, внутрішній інвестор має бути задоволеним. Ми, українці, здатні самі створювати масштабні проєкти, які стануть магнітом для інвестицій у нашу країну та її візитівками.

Створити можливості для молоді у нашій країні, зупинити стрімкий відтік талантів — крутий виклик для всіх нас.

Я пишаюся тим, що наш інноваційний парк

UNIT.City став такою візитною карткою в Україні. Це унікальний проєкт для країни — справжнє "місто в місті" із сильною інфраструктурою, сучасною архітектурою, безпекою та інноваціями. Тут можна буде ефективно працювати і навчатися, комфортно жити, тут народжуватимуться стартапи-єдинороги, продукти з високою доданою вартістю, компанії, які гідно представлятимуть Україну у світі. Це точка входу в Україну інвесторів, талантів та технологій майбутнього.

І таких точок розвитку на руїнах старих радянських заводів може бути ще більше. Аби країна стала успішною, нам потрібні десятки, сотні та навіть тисячі подібних проєктів у різних регіонах. На прикладі UNIT.City бачимо, який колосальний імпакт дає інноваційна екосистема посиленню економіки.

Створити можливості для молоді у нашій країні, зупинити стрімкий відтік талантів — крутий виклик для всіх нас. Поки що битву за таланти Україна програє з розгромним рахунком. Тому найближчим часом ми маємо намір втілити ще не один масштабний імпакт-проєкт у Києві, Харкові, Львові та інших регіонах.

Дуже шкода, що з потоком політичних завдань та інтересів цінність та важливість такого глобального інвестиційного магніту багатьма не усвідомлюється. Але я абсолютно впевнений, що з кожним днем кількість наших союзників зростатиме. Ми даємо нашій країні шанс злетіти, і це нові можливості для кожного українця.