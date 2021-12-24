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Інвестиції в Україну: прийняти зовнішній виклик та стати сильнішим

Інвестиції в Україну: прийняти зовнішній виклик та стати сильнішим

PROMOTED. Світ дедалі більше нагадує трек перегонів, де будь-яка помилка, пауза чи перепочинок призводять країну до колосального відставання.
П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:15
Василь Хмельницький
засновник холдингу UFuture та UNIT.City

Українська мрія — приєднатися до групи лідерів — поки що залишається лише мрією. Ми, як і раніше, залишаємося країною із сировинною економікою, країною залежною. Але саме зараз, внаслідок пандемії та локдаунів, у нас з’явилася можливість прийняти зовнішній виклик, щоб стати сильною успішною країною економічно, яка виробляє товари з доданою вартістю та гідно конкурує на глобальних ринках.

Більшість країн зараз шукають надійних партнерів, вони зацікавлені в тому, щоб відкривати для себе нові ринки, переносити офіси та виробництва ближче до Європи. Світ при цьому переповнений грошима та орієнтований на нову економіку. І тут ми можемо виграти.

Проте, як переконати закордонного інвестора, який бачить заголовки NYT, де Україна часто виступає гарячою точкою з максимально високими ризиками? Я впевнений, що це можуть зробити українські підприємці. Саме вони — ключові драйвери всіх змін у країні та зростання нашої економіки. На своєму YouTube-каналі я постійно розповідаю про талановитих підприємців, які іноді з нуля, без підтримки та ресурсів, знаходять вільні ніші, вибудовують інноваційні бізнеси, посилюють нашу економіку та виходять на зовнішні ринки. Говорю про це як ментор і партнер багатьох подібних проєктів.

Але точкові історії успіху не змінюють загальної картини. Україні потрібні не поодинокі точки зростання, а повноцінний інвестиційний ландшафт. Щоб зовнішні інвестори нам довіряли, внутрішній інвестор має бути задоволеним. Ми, українці, здатні самі створювати масштабні проєкти, які стануть магнітом для інвестицій у нашу країну та її візитівками.

Створити можливості для молоді у нашій країні, зупинити стрімкий відтік талантів — крутий виклик для всіх нас.

Я пишаюся тим, що наш інноваційний парк

UNIT.City став такою візитною карткою в Україні. Це унікальний проєкт для країни — справжнє "місто в місті" із сильною інфраструктурою, сучасною архітектурою, безпекою та інноваціями. Тут можна буде ефективно працювати і навчатися, комфортно жити, тут народжуватимуться стартапи-єдинороги, продукти з високою доданою вартістю, компанії, які гідно представлятимуть Україну у світі. Це точка входу в Україну інвесторів, талантів та технологій майбутнього.

І таких точок розвитку на руїнах старих радянських заводів може бути ще більше. Аби країна стала успішною, нам потрібні десятки, сотні та навіть тисячі подібних проєктів у різних регіонах. На прикладі UNIT.City бачимо, який колосальний імпакт дає інноваційна екосистема посиленню економіки.

Створити можливості для молоді у нашій країні, зупинити стрімкий відтік талантів — крутий виклик для всіх нас. Поки що битву за таланти Україна програє з розгромним рахунком. Тому найближчим часом ми маємо намір втілити ще не один масштабний імпакт-проєкт у Києві, Харкові, Львові та інших регіонах.

Дуже шкода, що з потоком політичних завдань та інтересів цінність та важливість такого глобального інвестиційного магніту багатьма не усвідомлюється. Але я абсолютно впевнений, що з кожним днем кількість наших союзників зростатиме. Ми даємо нашій країні шанс злетіти, і це нові можливості для кожного українця.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Економічна правда
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