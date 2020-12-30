Будут ли собственники лично отвечать перед кредиторами своих компаний?

Такой статус призван защищать собственников от личной ответственности за деятельность компании. В тоже время, обособленность компаний и их собственников перестаёт быть абсолютной.

В этом направлении показательно решение Кассационного хозяйственного суда ВСУ в деле № 910/15925/18 от 1 июля 2020 года, в котором суд решал вопрос применения доктрины "проникновения за корпоративную вуаль".

В чём состоит суть доктрины?

"Проникновение за корпоративную вуаль" (англ. "piercing the corporate vail") – это доктрина, которая развивается судами англосаксонской системы права на протяжении сотни лет.

Доктрина начала формироваться после решения Salomon v Salomon & Co (1897), которым было установлено, что акционеры компании не отвечают своим личным имуществом по долгам компании.

В тоже время не имеет значения, контролирует ли по сути акционер компанию, получает ли все доходы и является ли при этом её руководителем. Имущество, права и обязанности компании и её акционеров отделены друг от друга.

Однако суды столкнулись с ситуациями, когда предприниматели начали использовать компании для невыполнения своих личных обязательств.

Компании использовались для обхода обязательства не нанимать сотрудников с прошлого места работы (Gilford Motor Co Ltd v Horne) или для сокрытия личного имущества с целью избежать его отчуждения по договору (Jones v Lipman). Все дела объединяло то, что закон формально не нарушался.

Однако суды принимали решения, что компании были лишь фикцией и прикрытием (англ. - "sham", "façade") для уклонения их акционеров от исполнения своих личных обязательств.

Таким образом, суды обязывали компании исполнять обязательства своих акционеров.

Тарас Литовченко та Андрей Олейник

Современная практика судов Великобритании касается более сложных случаев "проникновения за корпоративную вуаль" в группах компаний, в том числе и транснациональных.

В таких делах кредиторы пытаются привлечь к ответственности материнские компании, хотя правоотношения возникали с дочерними компаниями в группе (Adams v Cape Industries Plc).

Доктрина применяется и в процессуальных аспектах, при определении надлежащего истца в делах о причинении ущерба компании. По общему правилу надлежащий истец в таких случаях – это компания посредством своих органов или ликвидатора, а не её участники.

Однако есть такие исключения, как нарушение личных прав акционеров компании, например, права на управление (Edwards v Halliwell). В таких случаях акционеры компании имеют право выступать истцами.

Почему эта доктрина интересна бизнесу?

Применять доктрину "проникновения за корпоративную вуаль" в англосаксонской системе права чаще всего пытаются кредиторы.

Например, в случаях, когда кредитор предоставил заём компании, которая в последствии не выполнила свои обязательства и при этом не имела активов, за счёт которых можно было бы удовлетворить требования.

В таких случаях кредитор пытался привлечь соответчиком другие платёжеспособные компании группы и даже их бенефициарного собственника (VTB Capital Plc v Nutritek International Corp & Ors).

Хотя, например, в Великобритании существует практика успешного применения доктрины "проникновения за корпоративную вуаль" (Antonio Gramsci Shipping Corp v Stepanovs), о её однозначности говорить не приходится. Во многих значимых делах кредиторам все же не удавалось убедить суд применить доктрину.

Работает ли доктрина в Украине?

Как известно, по общему правилу, установленному Гражданским Кодексом Украины, участник (учредитель) юридического лица не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам его участника (учредителя), кроме случаев, установленных учредительными документами и законом.

Более того, украинские суды (например, ВСУ в деле № 904/4669/18) считают, что право на обращение в суд не является абсолютным, а право обращения участника юридического лица в суд за защитой прав или охраняемых законом интересов этого юридического лица, помимо отношений представительства, не предусмотрено, за исключением исков о возмещении ущерба, причинённого юридическому лицу его должностным лицом.

Иными словами, украинские суды не признают права участника представлять интересы юридического лица, если такое право не предоставлено самим юридическим лицом в его учредительных документах или по доверенности.

В тоже время, ВСУ в деле № 910/15925/18 от 1 июля 2020 года коснулся процессуального аспекта доктрины "проникновения за корпоративную вуаль". В этом деле суд первой инстанции, по иску одного из участников, признал недействительным решение общего собрания участников ООО, которым второй участник был назначен членом наблюдательного совета.

Вторая сторона в деле участия не принимала и подала апелляционную жалобу.

Однако апелляционный суд производство закрыл, в связи с тем, что во время апелляционного производства юридическое лицо находилось в процессе ликвидации, и её участник не мог считаться надлежащим истцом.

ВСУ пришёл к выводу, что второй участник ООО имел право на апелляционное обжалование по делу, несмотря на установленные процессуальные ограничения доступа к суду определённых участников юридических лиц.

Суд отметил, что пересмотр дела по искам таких лиц, как правило, не осуществляется, поскольку судебной практикой круг сторон в корпоративных спорах о признании недействительными решений общего собрания юридических лиц на основании несоблюдения требований закона и/или учредительных документов во время их созыва и проведения - ограничен только участником (участниками), если их права участия в общем собрании были нарушены, и самим юридическим лицом. Как следствие - установлены процессуальные ограничения доступа к суду других участников юридических лиц.

ВСУ утверждает, что такие процессуальные ограничения могут считаться законными и преследующими легитимную цель.

В тоже время, "проникновение за корпоративную вуаль" может быть оправданным в исключительных обстоятельствах, в частности, если точно установлено, что компания не может обратится в конвенционные учреждения через органы, которые созданы согласно её уставу, или, в случае ликвидации, посредством её ликвидаторов (Agrotexim and Others v. Greece).

Таким образом, ВСУ пришёл к выводу, что в этом деле существовали исключительные обстоятельства, принимая во внимание то, что суд апелляционной инстанции не провёл апелляционный пересмотр дела, хотя это прямо предусмотрено Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, а юридическое лицо не может самостоятельно обратиться в суд через свои соответствующие органы.

Перспективы дальнейшего применения доктрины для бизнеса в Украине

Хотя указанное выше решение ВСУ касается только процессуальных аспектов доктрины "проникновения за корпоративную вуаль", оно имеет большое значение для расширения практики применения доктрины в контексте украинского законодательства.

Пока что в Украине отсутствует практика касательно возможности "проникновения за корпоративную вуаль" для удовлетворения кредиторских требований за счёт активов собственника компании.

При отсутствии такой практики, бизнесу, особенно банкам и кредитным учреждениям, важно проводить юридический аудит своих контрагентов и аффилированных с ними лиц, заключать договоры с конечными бенефициарными собственниками об обеспечении исполнения обязательств их компаниями.

Определение обстоятельств, которые могут считаться исключительными для целей применения доктрины, создаст действенные инструменты применения этого эффективного механизма кредиторами для защиты своих интересов от недобросовестных должников, а также для противодействия злоупотреблению статусом юридического лица.

Применение доктрины также может быть оправдано в случаях, когда дивиденды безосновательно не выплачиваются, мажоритарный акционер распоряжается средствами в собственных интересах, члены органов управления не исполняют свои функции надлежащим образом, в результате чего нарушаются права участников.

Тарас Литовченко

Советник GOLAW, адвокат

Андрей Олейник

Младший юрист GOLAW