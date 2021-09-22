Держаудитслужба проведе перевірку в "Нафтогазі"

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Кабінет Міністрів на засіданні 22 вересня ухвалив розпорядження щодо проведення перевірки Державною аудиторською службою у "Нафтогазі" та підприємств групи за 2017-2021 роки.

Про це відомо з засідання уряду.

Так, розпорядженням КМУ доручив Нафтогазу створити "належні умови для проведення Держаудитслужбою заходів державного фінансового контролю". Зокрема, йдеться про допуск посадовців на підприємства, які перевірятимуться, надавати необхідні документи тощо.

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Нагадуємо:

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що коректність фінансових результатів НАК, відображених у звітності за 1 квартал 2021 року, викликає сумніви - може йтися про збитки до 105 млрд грн.

У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Економічна правда