В УЗ планують до кінця року продати непрофільних активів на 500 мільйонів

Олександр Камишін фото: уз

"Укрзалізниця" планує до кінця цього року продати непрофільні активи на 500 мільйонів гривень.

Про це під час конференції "Реформа держкомпаній як поштовх до розвитку конкурентних ринків" сказав в.о. голови правління УЗ Олександр Камишін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми в рамках "Укрзалізниці" починаємо свою маленьку історію приватизації ... Завдяки підтримці наглядової ради ми протягом останніх двох тижнів захистили нашу стратегію з непрофільних активів.

У нас є ціла купа об'єктів по всій Україні, які потрібно продавати ... Ми починаємо з невеликих кроків, у нас погоджено понад 400 об'єктів на продаж", - пояснив Камишін.

"І ми плануємо до кінця року отримати 500 млн грн від продажу таких об'єктів. Ось наша маленька приватизація, яку ми хочемо почати в "Укрзалізниці", - додав він.

За його словами, більшість об'єктів, підготовлених до приватизації, це старі будівлі, які не потрібні "Укрзалізниці", але під ними є земля, яка цікавить забудовників.

"Я вважаю, що потрібно продавати такі об'єкти і інвестувати кошти в інфраструктуру, рейковий господарство і локомотиви", - зазначив керівник УЗ.

За словами Камишіна, в "Укрзалізниці" є й великі об'єкти, які компанії варто було б продати.

"Наприклад, великий оператор контейнерних платформ. Це контейнерні термінали по всій країні. На сьогоднішній день це практично монополіст у сфері контейнерних залізничних платформ. І ця компанія сьогодні знаходиться в стані приблизно, як "Укрпошта" багато років тому, коли ти найбільший гравець і поруч тільки-тільки з'являються маленькі гравці.

У моєму розумінні, якщо ми не зуміємо цю компанію вчасно продати або пустити в неї великого приватного системного інвестора, то ця компанія пройде шлях "Укрпошти". Коли поруч з'явиться приватний бізнес, він з роками стане сильніше й ефективніше, і ми програємо цю війну", - додав Камишин.

Він зазначив, що подібні активи краще продавати тоді, коли вони займають монопольне становище на ринку, а не чекати до останнього, коли приватний бізнес переможе, через що актив суттєво втратить у ціні.

Нагадаємо:

Укрзалізниця вивчає питання випуску єврооблігацій - фінальне рішення щодо їх випуску буде прийматися наглядовою радою.

Міністерство фінансів на підставі наданої Укрзалізницею інформації прогнозує, що державна компанія приноситиме державі збитки цьогоріч та у наступні 3 роки.