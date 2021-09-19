Укрзалізниця про борг VR Global: готові сплачувати, але не двічі

В Укрзалізниці прокоментували борг перед VR Global, заявивши, що готові виплачувати лише підтверджені боргові зобов’язання і не готові допустити подвійних стягнень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Там заявили, що рішення суду щодо неправомірності угоди між Промінвестбанком та VR Global Parttners L.P. щодо купівлі боргів Укрзалізниці. Позиція суду цілком послідовна та не є новою оскільки базується на рішенні Великою Палатою Верховного Суду.

"У 2019 році борги Укрзалізниці перед компанією ПАТ "Промінвестбанк" на загальну суму 153,25 млн дол. США були продані VR Global Parttners L.P. Угода відбулася без участі представників товариства, а товариство не було навіть проінформовано про намір банком продати його борги. Як тільки Укрзалізниця дізналася про продаж боргів, компанія заявила, що категорично проти будь-якого кулуарного продажу боргу компанії.

VR Global Parttners L.P. не має статусу фінансової установи відповідно до українського законодавства, а договір відступлення боргу, укладений у лютому 2019, за природою є договором факторингу, який вимагає обов’язкової наявності відповідної ліцензії", - заявили у держкомапнії.

Там також додали, що оскільки VR Global Parttners L.P. видавав договір факторингу за договір купівлі-продажу суд визнав угоду між Промінвестбанком недійсною.

"Укрзалізниця також не погоджувалася з відсотками, які мають бути сплачені за боргом від 10 до 11 %. Адже як свідчить судова практика, максимальний відсоток за користування кредитними коштами після закінчення строку кредитування, який нагадаємо, завершився у 2014-2015 р. – 3 %.

Компанія наголошує, що переуступлення боргів VR Global Parttners L.P. не можливо вважати іноземними інвестиціями в Україну тому, що відповідно наданих Укрзалізниці розрахункових документів ця операція була здійснена за межами України", - заявили там.

Укрзалізниця повідомляє про свою абсолютну готовність виконання всіх боргових зобов’язань належним кредиторам. Уникаючи будь-яких намагань подвійного стягнення заборгованостей.

Нагадуємо:

Історія питання бере початок у 2011-2012 рр., коли ДП "Південна залізниця" і ДТГО "Південно-Західна залізниця" уклали кредитні договори, кошти за якими мали бути повернуті у кінці 2014 - на початку 2015 років.

16 вересня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Укрзалізниці, визнавши недійсним договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості "Укрзалізниці", у "VRGP" буде оскаржувати у Верховному Суді.