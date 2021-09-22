Акціонери "Центренерго" затвердили новий склад наглядової ради

фото: центренерго

Акціонери ПАТ "Центренерго" на позачергових зборах 16 вересня обрали новий склад наглядової ради.

Про це свідчать дані Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA).

Зазначається, що 16 вересня 2021 були дистанційно проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго", а 21 вересня склали протокол про підсумки голосування.

Зокрема, акціонери припинили повноваження заступника голови наглядової ради Олесі Шевчук та членів Поліни Андрієнко, Михайла Горбана та Михайла Столітнього.

Водночас членом наглядової ради переобрали Дениса Кудіна (представник акціонера - Фонду держмайна, з травня 2021 року - перший заступник голови ФДМ).

Строк, на який Кудіна обрали членом наглядової ради, - 3 роки.

Також до наглядової ради увійшли Андрій Гота, Олександр Мужель, Валерій Щекатуров та Валерій Безлепкін.

Усіх обрали членами наглядової ради терміном на 3 роки.

Зазначається, що Готу обрали як представником акціонера. З грудня 2020 року він працював в Офісі президента керівником кабінету керівника Офісу президента.

Мужеля обрали членом наглядової ради як незалежного члена (є незалежним директором). Зазначається, що він - президент та засновник групи компаній, яка займається розробкою IТ технологій, торгівлею товарами (вироби з деревини) з фізичними поставками, управлінням комерційною нерухомістю, консультативним та фінансовим посередництвом.

Раніше працював на різних посадах в ING, VTB Capital і Merrill Lynch.

Щекатурова також обрали як незалежного члена (є незалежним директором). Вказаний як фізична особа-підприємець. За даними відкритих реєстрів,наразі є бенефіціаром ТОВ "Паріде" і ТОВ "Глобус Істейт", які спеціалізуються на купівлі-продажу, оренди та експлуатації нерухомості.

Безлепкін також є незалежним директором. У 2018-2021 роках - був заступником директора ТОВ "СТИММИ"; 2017 рік - в.о. голови правління ПАТ "Харківміськгаз"; 2014-2016 роки - директор департаменту ЖКГ Запорізької міської ради.

Нагадаємо:

Уряд на засіданні 15 вересня погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради "Центренерго" - як незалежних членів і як представників держави.

Економічна правда